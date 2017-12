Confira o resumo das novelas deste sábado (16/12)

00:00 · 16.12.2017

Tempo de Amar

TV Verdes Mares, 18h25

Alzira pede que Maria Vitória não mencione a Celeste Hermínia que é filha de Mafalda. Nicota conta para Lucinda que Maria Vitória voltará a Portugal. Inácio e Justino acreditam que gravarão um disco. Bernardo afirma a Alzira que descobrirá se Maria Vitória é mesmo filha de Mafalda.

Pega Pega

TV Verdes Mares, 20h15

Maria Pia confessa a Eric que não entregou Malagueta por interesse. Eric fica horrorizado com o plano de Maria Pia para conquistá-lo. Sabine diz a Malagueta que quer vê-lo apodrecer na prisão. Malagueta depõe na delegacia e afirma que não atropelou Waldemir.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h20

Tomaz destrata Clara e fica com Lívia. Gael promete à ex-mulher que irá ajudá-la a conquistar o filho. Amaral garante a Sophia que Clara pode recuperar o direito à exploração das esmeraldas e a vilã vai falar com Gustavo. Nádia fala mal de Sophia no salão.