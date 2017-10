Confira o resumo das novelas deste sábado (14)

00:00 · 14.10.2017

Tempo de amar

Verdes Mares, 18h30

Vicente ajuda Maria Vitória. Teodoro pede que Lucerne o avise caso saiba do paradeiro de Maria Vitória. Inácio pede que Lucinda visite o empório, em busca de notícias de Maria Vitória. Emília vê quando Lucinda descarta os remédios de Inácio.

Pega Pega

Verdes Mares, 19h35

Ingrid revela a Malagueta que foi Sabine quem mandou segui-lo. Domênico e Antônia interrogam Sandra Helena sobre o paradeiro de Mônica. Cíntia desabafa com Nelito e conta que não quer mais saber de Júlio. Madalena aceita ajudar Dílson no quiosque.

A força do querer

Verdes Mares, 21h15

Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma confortam a esposa de Gerson. Zeca apoia Jeiza e a acompanha ao funeral do amigo. Ritinha concede uma entrevista para a TV para conseguir reaver Ruyzinho. Jeiza aceita testemunhar em favor de Zeca. Biga ensaia para seu desfile. Abel implica com Guedes. Zeca, Ruy e Ritinha se encontram no Fórum de Justiça.