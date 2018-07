Confira o resumo das novelas deste sábado (14/07)

00:00 · 14.07.2018

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Camilo e Jane ficam estarrecidos com a revelação de Susana sobre o falso casamento. Fani se desculpa com Cecília. Brandão compara Mário a Mariana e fica perturbado. O Barão não aprova o noivado de Ema com Ernesto. Lady Margareth demite Petúlia. Camilo e Jane se casam novamente. Cecília e Fani procuram as cartas trocadas entre Fani e Edmundo no passado. Josephine seduz Uirapuru.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h35

Lucrécia vê Glória sem os efeitos do fruto mágico. Glória come vários frutos de uma vez. Diana sofre ao saber por Gregório que ele revelou seus sentimentos por Amália. Afonso manda Romero preparar o exército para expulsar Otávio de Artena. Gregório contém sua emoção ao ouvir de Amália que ela ama Afonso. Otávio pede a Aires que fique atento a Virgílio. Amália aconselha Diana a lutar por Gregório.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h20

Dodô não consegue se explicar para Ionan, que tenta descobrir a verdade com Remy. Katiandrea faz revelações sobre Laureta para Ícaro. Laureta repreende Rosa e discute com Ícaro. Severo surpreende Rochelle. Beto/Miguel questiona Rosa sobre Ícaro e decide ir atrás do rapaz.Karola conta para Laureta que foi procurada pelo irmão de Manuela. Ícaro deixa a casa de Laureta e Miguel o ajuda.