Confira o resumo das novelas desta terça-feira (7)

00:00 · 07.02.2017

Malhação - TV Verdes Mares, 17h45

Ricardo readmite as filhas na academia, mas desconfia da sinceridade de Bárbara. Bárbara e Joana brigam de novo e Ricardo desiste de dar uma nova chance à elas. Martinha confessa a Juliana e Jabá que quer casar com Lucas. Nanda (foto) descobre que coração de Renato era o de Filipe.

Sol Nascente - TV Verdes Mares, 18h20

Alice (foto) é levada para a delegacia e pede que Mario avise a Tanaka. Hirô fica nervosa com a falta de notícias de Akira. Gaetano provoca Mocinha por conta da morte de João Amaro. Milena afirma a Ralf e Vittorio que Loretta ajudará Lenita. Akira chega com sua mãe Satiko para o casamento. Mesquita informa a Alice e Mario que a empresária ficará presa até que seu álibi seja confirmado.

Rock Story - TV Verdes Mares, 20h15

Gui decide falar com Diana e Júlia ouve a conversa escondida. Marisa pede dinheiro para aceitar ajudar Alex. Luana se surpreende ao ver que Nicolau (foto) passou a noite ao seu lado. Zac repreende Nicolau por ter cuidado de Luana. JF discute com Nicolau.

A Lei do Amor - TV Verdes Mares, 21h10

Pedro se surpreende com a revelação de Laura, mas a deixa sozinha quando ouve o chamado de Helô. Marina é rude com Flávia. Letícia comenta com Antônio que não confia em Marina (foto). Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Edu.