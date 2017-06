Confira o resumo das novelas desta terça-feira (20)

00:00 · 20.12.2016

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Toninho discute com Joana por causa do dinheiro que, supostamente, é para cuidar de sua avó Damiana. Nanda dispensa Rômulo mais uma vez. Bárbara provoca Giovane por conta de Joana. Rômulo e Belloto seguem Nanda e Jéssica no parque de diversão de Orlando (foto).

Sol Nascente

Tv Verdes mares, 18h20

Alice insiste para que Felipe administre a conta bancária da Arraial Pescados, e Cesar se incomoda. Yumi (foto) conta para Tiago sua conversa com Dora. Loretta se recusa a assinar o divórcio. Tiago deixa a casa de Dora e afirma que não deseja ser seu amigo. Yumi se aconselha com Alice sobre seus sentimentos por Tiago. Damasceno sugere que Mario surpreenda Alice.

Rock Story

Tv verdes Mares, 20h15

Diana (foto) fica furiosa com a atitude de Léo contra Gui e pede um tempo para o rapaz. Júlia conta a Gui que Vanda a ameaçou. Néia e Lázaro comemoram ao saber que Diana pediu um tempo para Léo. Júlia confessa a Edith que está fugindo da polícia.

A Lei do Amor

Tv Verdes Mares, 21h10

Tião e Magnólia (foto) ficam juntos. Vitória pede que Augusto a acompanhe à festa de Ana Luiza. Tiago leva Letícia para ver Fausto. Magnólia garante a Gigi que não está apaixonada por Tião. Beth e Ciro se encontram. Misael briga com Yara por causa de Aline.