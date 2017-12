Confira o resumo das novelas desta terça-feira (19/12)

00:00 · 19.12.2017

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Kátia pede perdão a K1 (foto) e afirma que chamou a polícia para prender Roger. Fio sugere que Benê fale com Anderson para produzir sua nova música. Kátia pede que Dóris ajude K1 a voltar para sua casa. Benê, Samantha e Roney convocam Anderson para produzir suas músicas.

Tempo de amar

TV Verdes Mares, 18h25

Celeste Hermínia relata a Maria Vitória (foto) como José Augusto a tirou de seus braços quando era bebê ao descobrir relação entre ele e Delfina. Maria Vitória fala com Celeste sobre Mariana. Celeste pede que Maria Vitória dê uma chance à mãe. José Augusto sente uma forte angústia. Fernão e Delfina tramam contra José Augusto. Celeste Hermínia e Maria Vitória prometem ficar juntas.

Pega Pega

TV Verdes Mares, 20h25

Maria Pia (foto) avisa a Malagueta que irá esperá-lo fora da prisão. Antônia termina o namoro com Domênico. Malagueta diz a Maria Pia que todos pensam que Timóteo pegou os dólares. Mariazinha conta a todos que Sabine levou Dom para Genebra quando o achou na praia.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h15

Clara (foto) decide testar Gael. Samuel tenta disfarçar sua preocupação com Cido. Bruno não gosta de saber que Raquel passará o Natal no Quilombo. Amaro ameaça contar que Sophia roubou no jogo de pôquer. Mercedes tenta convencer Clara a desistir de sua vingança.