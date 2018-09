Confira o resumo das novelas desta terça-feira (18.09)

00:00 · 18.09.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h45

Dandara fica revoltada. Marcelo acalma as meninas. Tito, Kavaco e Garoto pensam em soluções de trabalho para a família de Amanda. Gabriela e Marcelo conversam sobre a situação da escola. Hugo se declara para Dandara. Getúlio sugere que Paulo e Marli convoquem Brigitte.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h20

Briana revela a Lady Margareth que está viva, e constata a sanidade da mãe. Cecília e Rômulo concluem que Josephine denunciou o casal à Justiça. Luccino apresenta a estação móvel do café a Camilo, Januário, Ernesto e o Barão. Mariana e Brandão defendem Xavier de um linchamento popular, e Baltazar decide transferir o criminoso para uma prisão longe do Vale do Café.

O Tempo Não Para

TV Verdes Mares, 19h30

Dom Sabino ameaça internar Marocas em um convento. Paulina confessa a Samuca que foi ela quem contou a Dom Sabino que o prédio da Samvita foi construído em cima de sua fazenda. Marocas comunica a Betina que rompeu com Samuca. Helen e Bento se beijam.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h30

Roberval ameaça a família e garante que descobrirá quem o traiu. Karola tenta se unir a Rosa contra Laureta. Selma e Doralice expulsam Maura e Ionan de casa. Laureta flagra Ícaro e Rosa juntos. Clóvis e Naná acreditam que Ionan está apaixonado por Maura.