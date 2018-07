Confira o resumo das novelas desta terça-feira (17/07)

00:00 · 17.07.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 18h

Dalva socorre Amanda, que percebe que quebrou a cristaleira de Janete ao cair. Rafael tem uma conversa séria com Márcio. Kavaco conforta Amanda. Janete confessa a Kavaco que tem dúvidas sobre a permanência de Amanda em sua casa. Brigitte dá aula para Getúlio.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Brandão se afasta de Mário/Mariana. Elisabeta tenta apaziguar o embate entre Julieta e Darcy. Josephine se aproxima de Cecília. Ema vai ao trabalho de Ernesto. Brandão conta para Luccino que Mário/Mariana o beijou. Randolfo conversa com Lídia. Ofélia sente ciúmes de Felisberto com Agatha. Edmundo procura Fani. Olegário pede para trabalhar no jornal de Elisabeta.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h35

Amália confirma a Afonso que está atrás de provas dos crimes cometidos por Catarina. Afonso diz a Gregório que eles precisam vigiar os passos de Catarina. Selena e Amália decidem ir à casa do pai de Héber para investigar o paradeiro de Augusto. Catarina manda Delano seguir Amália.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h20

Karola reclama com Beto da presença de Ícaro. Rosa não aceita o dinheiro de Valentim. Laureta se enfurece com a perda de clientes. Luzia/Ariella dispensa o dinheiro dos direitos autorais da música que fez com Marçal. Ionan tenta convencer Dodô a revelar a verdade para Naná.