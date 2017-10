Confira o resumo das novelas desta terça-feira (10.10)

00:00 · 10.10.2017

Malhação

17h40



Após a manifestação dos alunos, Marta se desculpa com Bóris, e Ana Maria encerra a reunião. Edgar volta atrás e afirma a Bóris que não quer que o orientador deixe a escola. Aldo torna-se agressivo com Tato. Roney sugere que Deco ocupe o quarto em que Tato dormia.



Tempo de Amar

18h10



No Porto, Maria Vitória vende seu medalhão para comprar uma passagem para o Brasil. José Augusto exige que Padre João descubra o que aconteceu com Maria Vitória e Mariana. No Rio, Alzira fala de Mafalda para Celina e se comove ao contar sobre a sobrinha que nunca mais viu. Em Portugal, Irmã Imaculada se recusa a dar informações sobre Mariana para José Augusto.



Pega Pega

19h00



Agnaldo acaba confessando que pichou as câmeras, deixando Antônia desconfiada da possibilidade de ele estar protegendo alguém. Malagueta resgata as provas do acidente da ex-mulher de Eric. Pedrinho pergunta a Sabine se ela está com alguma doença grave.



A Força do Querer

22h30



Rubinho é preso e Bibi pede ajuda a Alessia para voltar ao Rio de Janeiro. Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce e Zu despistam a policial para proteger Ruy. Abel visita Zeca no hospital. Cândida afirma a Edinalva que a amiga tem ciúmes de Mere por causa de Abel.