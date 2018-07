Confira o resumo das novelas desta terça-feira (10/07)

00:00 · 10.07.2018

Malhação

Tv Verdes Mares, 18h

Amanda decide ajudar Alex no lugar de Hugo. Tito e Garoto se animam com o apoio de Heitor. A galera especula sobre o doador misterioso. Tito convida os amigos para o show beneficente. Alex beija Maria Alice (foto). Rafael tenta conversar com Márcio sobre Alex.

Orgulho e Paixão

Tv Verdes Mares, 18h30

Lady Margareth afirma que se vingará de Darcy e Elisabeta. Julieta se emociona com a declaração de Camilo (foto). Olegário expulsa Uirapuru da mansão de Julieta. Ema aceita trabalhar com Ludmila e Ernesto se anima. Mariana inventa para a família que está namorando Mário e Cecília se surpreende com a irmã. Amélia exige que Mariko não revele seu estado de saúde.

Deus Salve o Rei

Tv Verdes Mares, 19h35

Amália confirma a Afonso que está atrás de provas dos crimes cometidos por Catarina (foto). Afonso diz a Gregório que eles precisam vigiar os passos de Catarina. Selena e Amália decidem ir à casa do pai de Héber para investigar o paradeiro de Augusto. Delano segue Selena e Amália.

Segundo Sol

Tv Verdes Mares, 21h25

Manuela se desespera e Ícaro tenta acalmar a irmã. Maura (foto) e Selma chegam para o jantar na casa de Ionan e Doralice. Ícaro não conta para Laureta o que descobriu sobre Luzia/Ariella. Ionan se envergonha com o interrogatório que Doralice faz com Maura e Selma.