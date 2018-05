Confira o resumo das novelas desta terça-feira (08/05)

00:00 · 08.05.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h55

Gabriela desiste de falar com Rafael. Marcelo repreende Hugo e Verena confessa que está difícil lidar com o namorado. Garoto começa suas aulas com Heitor. Gabriela decide se separar de Paulo. Rafael revela a Gabriela que tem um filho. Márcio beija Pérola de surpresa.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Elisabeta afirma que ela e Darcy não estão preparados para ficar juntos. Fani manipula Cecília e afirma que há uma maldição na mansão de Tibúrcio. Januário convida Ernesto para dividir seu quarto com ele. Julieta ameaça Xavier, que decide aceitar a proposta de se unir a Susana. Mariana visita Cecília. Ema encontra Lídia no hotel em que está hospedada em São Paulo.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h40

Delano flagra Diana, ordenado por Catarina. Amália aborda Romero e tenta convencê-lo a tomar partido de sua causa. Afonso confronta Rodolfo e exige, em nome do povo de Montemor, que o irmão abdique do trono. Romero e os soldados reverenciam Afonso.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h20

Renato explica a Fabiana o plano para ficar com as esmeraldas que estão em nome de Tomaz. Adinéia pede perdão a Cido e insiste para que o genro fique em sua casa com Samuel. Todos se preparam para o resgate de Tomaz, e Clara implora para que Gael tenha cuidado.