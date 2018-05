Confira o resumo das novelas desta terça-feira (01/05)

00:00 · 01.05.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h40

Tom pede que o filho volte para casa. Marcelo, Gabriela e Rafael organizam a viagem dos alunos do Sapiência. Jade ofende Úrsula. Jade comenta com Michael suas desconfianças sobre Érico. Úrsula desabafa com Flora e Maria Alice. Getúlio convida Isadora para sair.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h15

Ema garante a Amélia que o sentimento que tem por Jorge é amizade. Uirapuru inventa uma desculpa para não ir ao casamento e Tibúrcio pede que Brandão acompanhe Mariana no altar. Cecília casa com Rômulo, e Tibúrcio passa mal ao vê-la com o vestido de Josephine. Xavier ameaça Julieta e Susana, que prejudicam as negociações do vilão. Mariana discute com Darcy e Elisabeta.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h30

Afonso revela a Cássio e Tiago que esteve com Catarina. Catarina discute com Rodolfo e decide procurar Otávio. Saulo conta a Selena sobre a morte de sua mãe. Rodolfo se aconselha com Lucrécia. Radamés é humilhado pelo feitor e Afonso sugere que ele o ajude em sua fuga.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h20

Sophia expulsa Gael de sua casa. Gael revela a Clara que Sophia confessou seus crimes. Um homem misterioso faz uma proposta a Leandra e ela afirma que é comprometida e não trairá Miro. Caetana diz a Leandra que Johnny está armando algo. Bruno procura Xodó.