Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (27/04)

00:00 · 27.04.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h55

Tom se enfurece com Leandro, e Marisa pede que o marido se controle. Leandro conversa com Gabriela. Verena implica com Talíssia por conta de Vinícius. Gabriela tenta falar com Paulo, sem sucesso.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h25

Xavier propõe a formação de uma patrulha para investigar o Motoqueiro Vermelho. Julieta exige que Olegário se afaste. Ludmila promete ajudar Cecília com seu vestido de noiva. Charlotte procura Elisabeta.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h15

Mercedes, Clara e Patrick orientam Caetana e pedem o apoio de Leandra. Diego e Melissa trocam juras de amor. Clara confessa a Adriana que está dividida entre Gael e Patrick.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h35

Catarina disfarça sua comoção ao ver o pai debilitado. Amália e Levi conseguem fugir do cativeiro, mas são capturados por Virgílio. Constantino desafia Afonso a enfrentá-lo na arena. Catarina visita a Afonso.