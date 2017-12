Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (22/12)

00:00 · 22.12.2017

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Lica insinua para Clara que está gostando de alguém. Keyla (foto) fala com Tato que Gabriel pode ser seu irmão. Benê se preocupa por ter descoberto no aplicativo que é compatível com Juca e Guto.

Tempo de Amar

TV Verdes Mares, 18h25

Vicente e Maria Vitória se aproximam e todos reparam. Alzira se revolta contra Maria Vitória e desabafa com Bernardo. Vicente declara sua paixão por Maria Vitória e a beija. Reinaldo procura Eunice.

Pega Pega

TV Verdes Mares, 20h30

Eric conta como Maria Pia aceitou gerar Bebeth a pedido de Mirella. Bebeth discute com Isabel e acusa a avó de Márcio de ter causado a briga dos pais antes de Mirella entrar no carro que a levou à morte.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h35

Renato explica a Clara por que ela deve começar seus planos por Samuel. Raquel vê o psiquiatra no Quilombo e estranha a presença dele. Estela (foto) vai com Sophia visitar Gael.