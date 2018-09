Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (21/09)

00:00 · 21.09.2018

Malhação

TV VERDES MARES, 17H20

Todos se surpreendem com o beijo entre Dandara e Hugo. Jade especula sobre a sexualidade de Santiago. Flora e Tito se incomodam com as fofocas sobre Santiago. Flora e Tito se incomodam com as fofocas sobre Santiago.

Orgulho & Paixão

TV VERDES MARES, 17H55

A emissora não divulgou o resumo do capítulo.

O Tempo Não Para

TV VERDES MARES, 19H

Samuca e Marocas discutem . Petra escapa e conta a Samuca que Amadeu é o dono da Criotec, e revela que ele deseja ser congelado até que a cura para seus males seja descoberta. Ecílio e Elmo entram na Criotec para resgatar Cairu.

Segundo Sol

TV VERDES MARES, 21H

Karola afirma a Beto que o bebê de Luzia morreu e acredita que Laureta a esteja traindo. Roberval e Luzia tramam contra Laureta, que esconde as drogas de Juarez em sua casa. Karola decide se unir a Roberval e conta o que sabe sobre os crimes de Laureta.