Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (13/10)

00:00 · 13.10.2017

Malhação

TV Verdes Mares, 17h45

Tato se instala na casa de Roney, com a ajuda de K2. Deco se incomoda com o comportamento de Keyla por causa de Tato. Das Dores e Ellen incentivam Anderson a voltar para a escola. Benê lamenta com Josefina e Julino a saída de Ellen do Cora Coralina.

Tempo de Amar

TV Verdes Mares, 18h20

O Imediato aparta Teodoro e Maria Vitória e exige que o deputado preste esclarecimentos ao comandante do navio. Teodoro distorce o acontecido e culpa Maria Vitória por sua agressão. Delfina arma para atrair Fernão à Quinta.

Pega Pega

TV Verdes Mares, 19h25

Os funcionários do hotel se surpreendem ao saber da prisão de Cíntia. Júlio deduz que foi Malagueta quem incriminou Cíntia. Cíntia nega a participação no roubo e Luiza acredita em sua inocência. Júlio agride Malagueta e o questiona sobre Arlete.

A Força do Querer

TV Verdes Mares, 21h15

Bibi se revolta contra Rubinho e exige que Kikitopeque o dinheiro com Carine. Bibi desabafa com Alessia sobre Rubinho. Abel se incomoda com o namoro de Nazaré. Dantas ameaça processar Ritinha. Gerson sofre um assalto e acaba morto.