Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (13/07)

00:00 · 13.07.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h55

Kavaco sofre com a notícia de Amanda. Pérola conversa com Maria Alice sobre Márcio. Márcio tenta desabafar com Rafael. Amanda revela para as amigas que voltará para Pernambuco. Kavaco conversa com a avó, Janete, sobre Amanda.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Julieta expulsa Susana de sua casa. Uirapuru chantageia Brandão e Mário/Mariana tenta ajudar o coronel. Susana afirma a Petúlia que irá se vingar. Charlotte tenta defender Olegário para Julieta.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h20

Agenor se desespera com a revelação de Viana e arma um escândalo na delegacia. Manuela implora para Ícaro deixar a casa de Laureta. Viana faz um acordo com Maura para libertar Selma. Ícaro procura Karola.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares,19h35

Catarina acusa Tiago e Amália de terem colocado o bracelete na casa de Dráuzio para incriminá-la. Afonso finge acreditar em Catarina e expulsa Tiago do exército. Otávio toma o castelo de Artena. Amália pede a Gregório que saia de sua casa.