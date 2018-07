Confira o resumo das novelas desta semana (9/7 a 14/7)

00:00 · 07.07.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Segunda-feira

Alex tenta se entender com Carol. Maria Alice fica chateada com os comentários de Kavaco. Márcio reclama do envolvimento de Rafael com Gabriela. Verena ganha um presente do doador misterioso.

Terça-feira

Amanda decide ajudar Alex no lugar de Hugo. Tito e Garoto se animam com o apoio de Heitor. Brigitte se oferece para dar aula para Getúlio. Maria Alice tenta consolar Alex. Carol decide ir na delegacia.

Quarta-feira

Rafael se prontifica a ajudar Alex. Paulo culpa Gabriela pelo sofrimento dos filhos e ela decide terminar o relacionamento com Rafael. Vinícius tenta consolar Rafael. Maria Alice elogia a atitude Alex.

Quinta-feira

Maria Alice e Alex se reconciliam. Alex estranha a tristeza de Gabriela. Pérola pede para Márcio melhorar seu comportamento com as pessoas. Alex e Flora se preocupam com o clima ruim em família.

Sexta-feira

Kavaco sofre com a notícia de Amanda. Pérola conversa com Maria Alice sobre Márcio. Gabriela e Paulo se surpreendem com a atitude de Alex e Flora. Márcio convida Pérola para viajar com ele.

Sábado

Não há exibição.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h

Segunda-feira

Lady Margareth avisa a Darcy sobre Briana. Elisabeta e Venâncio se surpreendem ao ver as máquinas do jornal destruídas. Todo o maquinário do jornal é renovado e Elisabeta comemora.

Terça-feira

Lady Margareth afirma que se vingará de Darcy e Elisabeta. Ema aceita trabalhar com Ludmila e Ernesto se anima. Rômulo tenta se desculpar com Fani. Elisabeta convida Darcy para ser seu sócio no jornal.

Quarta-feira

Amélia cobra a Ema a promessa que ela lhe fez. O Barão decide se mudar para São Paulo. Julieta tira satisfações com Darcy sobre o andamento da construção da ferrovia. Lady Margareth manipula Olegário.

Quinta-feira

Lady Margareth descobre o segredo de Susana. Darcy se reconcilia com Julieta. Camilo lê a matéria sobre Julieta e decide se reconciliar com a mãe. Olegário revela o segredo de Susana para Julieta.

Sexta-feira

Julieta expulsa Susana de sua casa. Uirapuru chantageia Brandão e Mário/Mariana tenta ajudar o coronel. Ernesto pede Ema em casamento. Susana revela que o casamento de Camilo e Jane foi uma farsa.

Sábado

Camilo e Jane ficam estarrecidos com a revelação de Susana sobre o falso casamento. Brandão se surpreende com a notícia do suposto noivado de Mário e Mariana. Brandão confronta Mário/Mariana.

Deus Salve o Rei

TV verdes Mares, 19h

Segunda-feira

Diana pede ajuda a Selena e Amália, ao saber que Catarina planeja atentar contra sua vida. Catarina manda Delano seguir Diana. Afonso questiona Amália sobre a investigação a respeito de Catarina.

Terça-feira

Amália confirma a Afonso que está atrás de provas dos crimes cometidos por Catarina. Ulisses surpreende Teodora com um beijo. Delano alerta a Catarina que Amália e Selena estão à procura de Augusto.

Quarta-feira

Afonso pede a Olegário que descubra quem é responsável pela venda de pólvora. Constância afirma a Amália que Gregório se interessa pela filha. Otávio parte com seu exército para invadir Artena.

Quinta-feira

Amália enfrenta Catarina, afirmando que conseguirá provas contra a rainha. Eva permite que Tiago leve o bracelete para descobrir o assassino. Agnes decide procurar o casal que adotou a filha de Brice.

Sexta-feira

Catarina acusa Tiago e Amália de terem colocado o bracelete na casa de Dráuzio para incriminá-la. Aires pede mais dinheiro a Rodolfo, que não percebe que está sendo explorado por Otávio.

Sábado

Lucrécia vê Glória sem os efeitos do fruto mágico. Gregório contém sua emoção ao ouvir de Amália que ela ama Afonso. Augusto se esconde ao ver Delano. Amália e Selena encontram Augusto.

Segundo Sol

TV verdes Mares, 21h

Segunda-feira

Valentim sugere mostrar a nova música de Beto/Miguel para Luzia/Ariella, e Karola contesta. Ícaro discute com Luzia/Ariella. Ícaro revela a Manuela a verdadeira identidade da DJ Ariella.

Terça-feira

Manuela se desespera e Ícaro tenta acalmar a irmã. Maura e Selma chegam para o jantar na casa de Ionan e Doralice. Roberval incentiva Karen a continuar trabalhando para ele. Edgar se declara para Cacau.

Quarta-feira

Valentim e Luzia/Ariella se aproximam. Rochelle elogia Edgar por destratar Karen. Gorete afirma à família Falcão que fez um contato sobrenatural com o cantor. Viana ataca Maura em sua sala.

Quinta-feira

Ícaro fica perturbado com a revelação de Rosa. Maura chama ajuda para afastar Viana de Ionan. Edgar pede para Karen deixar o emprego na casa de Roberval. Ionan discute com Doralice.

Sexta-feira

Agenor se desespera com a revelação de Viana e arma um escândalo na delegacia. Karola mente para Ícaro sobre Luzia. Zefa pede para Edgar conversar com Manuela. Selma acolhe Maura.

Sábado

Dodô não consegue se explicar para Ionan, que tenta descobrir a verdade com Remy. Beto/Miguel questiona Rosa sobre Ícaro e decide ir atrás do rapaz. Edgar pede Cacau em namoro.

Onde Nascem os Fortes

TV Verdes Mares, 23h

Segunda-feira

Ramiro se enfurece com Ramirinho e Cássia tenta apartar a briga. Hermano pede para se encontrar com Maria. Simplício segue Hermano. Damião mostra para Ramiro as fotos que tirou de Cássia e Pedro.

Terça-feira

Maria tenta salvar Hermano, que acaba brigando com Simplício. Hermano confessa a Valquíria que se encontrou com Maria. Pedro discute com Ramiro. Ramirinho liberta os pássaros de Ramiro.