Confira o resumo das novelas desta semana

00:00 · 23.12.2017

Malhação

O bairro de Vila Mariana entrou na vibe "Paz e Amor" para a Balada dos Anos 70, promovida pelas Five para celebrar a reconciliação delas, no Galpão. É hora de tirar as calças "boca de sino" e os sapatos plataforma do armário. "A gente se inspirou muito no início dos anos 70, na fase mais hippie e com influências de Os Mutantes e Tropicália, por exemplo", detalha a figurinista Julia Ayres sobre o visual dos personagens.

Tempo de Amar

Depois de descobrir casualmente que é prima de Celina (Barbara França), a protagonista Maria Vitória (Vitória Strada) conhece a tia Alzira (Deborah Evelyn) e o tio Bernardo (Nelson Freitas). Mas a bela moça fica intrigada com o pedido de Alzira para que ela não diga a Celeste Hermínia (Marisa Orth) que é filha de Mafalda. Para entender o motivo do segredo, Maria Vitória vai até a casa da cantora de fado.

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Segunda-feira. Keyla incentiva Roney a se aproximar de Gabriel. Tina e Anderson enfrentam Mitsuko. Roney pede que Josefina o ajude com Gabriel. K1 desconfia da gravidez de K2. Das Dores promete ajudar Roney.

Terça-feira. Gabriel apoia Keyla. Mitsuko confronta Anderson durante o jantar. Roney explica seu passado para Keyla e afirma que amava sua mãe. Malu retorna ao Colégio Grupo como diretora administrativa.

Quarta-feira. Com a proximidade do aniversário de Tonico, Benê, Tina, Keyla, Lica e Ellen relembram o dia em que se conheceram. Josefina fala sobre sua preocupação com o vício de Julinho em jogos digitais.

Quinta-feira. As meninas pensam no tema da festa de Tonico. Das Dores e Nena conversam sobre Valdemar e Ernesto. Julinho engana Josefina e joga no computador. Fio diz para Anderson que ainda gosta de Ellen.

Sexta-feira. Fio agradece a ajuda de Ellen e Jota fica enciumado. Tina admira o trabalho de Keyla com a reforma de roupas. Clara procura por Fio no salão. Moqueca zomba do presente que Tina dá a Anderson.

Sábado. Não há exibição.

Tempo de amar

TV Verdes Mares, 18h

Segunda-feira. Justino percebe a presença de Gregório e disfarça, com a ajuda de Tiana. Geraldo pede ajuda a Helena para conquistar Nicota. Raimundo reclama de Geraldo com Isolina. Nicota sente falta de seu admirador.

Terça-feira. Izabel diz a Padre João que precisa encontrar José Augusto. Henriqueta e Tereza estranham ao ver Izabel a caminho da Quinta. José Augusto acolhe Izabel na Quinta, e Delfina não gosta.

Quarta-feira. Conselheiro sofre a perda de Odete ao lado de Celeste Hermínia. Vicente e Olímpia choram a morte de sua tia. Maria Vitória conforta Vicente. Conselheiro revela a Celeste que havia morado com Odete.

Quinta-feira. Lucinda implora para que Inácio volte para casa, mas o rapaz afirma que precisa pensar em sua vida. Vicente agradece o apoio de Maria Vitória e a beija. Raimundo não gosta de ver Geraldo com Nicota.

Sexta-feira. Conselheiro diz que respeitará a decisão de Celeste, mas afirma que a ama. Lucerne prepara o disfarce de Inácio para enganar Teodoro. Edgar sofre racismo na confeitaria de Giuseppe, que o defende.

Sábado. Inácio tenta conversar com Lucinda, mas se incomoda com sua agressividade e vai embora. Lucinda é rude com Gregório e Leonor. Macário afirma que pode ajudar José Augusto, que desconfia.

Pega pega

TV Verdes Mares, 19h

Segunda-feira. Antônia segue o conselho de Nelito e não confronta Aníbal. Eric aceita fazer o discurso de Natal do hotel, a pedido de Bebeth. Lígia se espanta quando Maria Pia lhe conta que gerou uma criança para Eric.

Terça-feira. Pedrinho diz a Madalena que Sabine está fragilizada e tenta convencê-la de não denunciar a empresária. Sandra Helena estranha o fato de Aníbal nunca ter mencionado à família que foi motorista de Lígia.

Quarta-feira. Antônia afirma a Domênico que ama Júlio. Lígia avisa a Athaíde que vai fugir. Eric pede a Sabine que lhe devolva a guarda de Bebeth. Maria Pia garante a Malagueta que estará a seu lado.

Quinta-feira. Dom afirma a Madalena e Cristóvão que não denunciaria Sabine. Lourenço diz a Antônia que descobriu que o álibi de Lígia para o dia da morte de Mirella é falso. Antônia escuta uma conversa de Nina.

Sexta-feira. Maria Pia tenta entrar na audiência. Antônia comenta com Júlio que Siqueira aceitou seu afastamento da Polícia. Pedrinho visita Malagueta no presídio. Eric reassume a presidência do escritório.

Sábado. Dom comunica a Sabine que os pais biológicos tomaram uma decisão com relação ao crime cometido por ela. Pedrinho aconselha Nelito a esquecer Cíntia e aproveitar a vida. Raquel chega de viagem.

O outro lado do paraíso

TV Verdes Mares, 21h

Segunda-feira. Clara diz a Tomaz que levará Cacau para a casa de Mercedes e o menino faz Lívia prometer que o deixará visitar seu cachorro. Duda percebe a armadilha de Laerte e o expulsa de seu quarto.

Terça-feira. Caetana revela o segredo de Sophia para Laerte. Nádia fala para Tônia inventar uma desculpa para não conversar com Bruno. Raquel afirma à Mãe do Quilombo que só ficará com Bruno após sua separação.

Quarta-feira. Raquel dispensa Bruno ao saber que ele não realmente se separou. Renato convence Lívia a deixar Tomaz visitar seu cachorro. Clara se impressiona com o jeito como Adinéia trata Samuel.

Quinta-feira. Renato discute com Lívia e promete a Tomaz levá-lo para dormir na casa de Mercedes. Sophia convence Lívia a ficar contra Renato. Mariano se enfurece com Cleo por ela pensar em trabalhar no bordel.

Sexta-feira. Mercedes busca Cleo no bordel e tem uma longa conversa com a neta. Zé Vitor conta para Mariano sobre o encontro de Sophia com Vanessa. Cleo termina seu namoro, e Clara oferece ajuda a Mariano.

Sábado. Clara fala de Mariano para Patrick e ele pede para conversar com o garimpeiro. Renato discute com Lívia e afirma a Tomaz que o levará para ver Josafá e Cacau sempre que o menino quiser.