Confira o resumo das novelas desta semana

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Segunda-feira

Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz seus exames.

Terça-feira

Lica cobra de Bóris que ele confronte Malu, pelo bem dos alunos. Bóris questiona Edgar sobre a promoção de Malu. Roney pressiona Deco sobre a troca do registro de paternidade de Tonico.

Quarta-feira

Jota, Tina e Lica defendem Ellen e afastam dela os alunos agressores. Roney e Deco explicam que, para trocar o registro de Tonico, Tato precisará fazer um exame de DNA. MB convida K1 para viajar.

Quinta-feira

Lica chega com MB à escola e tenta despistar Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara junto a Malu. Lica pressiona Clara sobre as atitudes de Malu. Bóris procura Edgar para falar sobre o caso de Ellen.

Sexta-feira

Tina incentiva Ellen a denunciar a atitude racista dos alunos. Anderson aconselha Tato a formar sua própria família. Edgar teme as pautas conservadoras que Malu propõe para a escola.

Sábado

Não há exibição

Tempo de amar

Tv Verdes Mares, 18h

Segunda-feira

No navio, Helena lembra a Maria Vitória que a amiga tem o endereço do empório em que Inácio trabalha. No Rio de Janeiro, Reinaldo anuncia a Inácio que Falcão o atenderá em breve, e Lucinda se incomoda.

Terça-feira

Maria Vitória comenta com Helena sobre a revelação de Lurdes no navio. Teodoro observa Maria Vitória. No Rio, Inácio pede que Lucinda vá ao empório em busca de cartas de Maria Vitória.

Quarta-feira

Celeste convida Artur para festejar o Réveillon com sua família. Celina lamenta com Bernardo seu amor não correspondido por Vicente. Teodoro encontra Maria Vitória no cabaré e exige passar a noite com ela.

Quinta-feira

Inácio defende Lucinda. Reinaldo diz que conseguiu remarcar a consulta e afirma que acompanhará Inácio. Maria Vitória e Helena agradecem a acolhida de Tomaso e Giuseppe na confeitaria.

Sexta-feira

Fernão questiona Moniz sobre a paternidade de Tereza. Delfina repreende Tereza por lamentar a ausência de Maria Vitória. Irmã Imaculada exige que José Augusto interrompa suas buscas por Mariana.

Sábado

Vicente ajuda Maria Vitória. Teodoro pede que Lucerne o avise caso saiba do paradeiro de Maria Vitória. Inácio pede que Lucinda visite o empório, em busca de notícias de Maria Vitória.

Pega Pega

Tv Verdes Mares, 19h

Segunda-feira

Pedrinho agradece a Eric por ceder a cozinha do hotel para seu jantar com Arlete. Tânia resiste, mas acaba depondo a favor de Cíntia, afirmando que a camareira estava com ela na noite do roubo ao hotel.

Terça-feira

Cíntia desconfia de Júlio e pede ao garçom que não a procure mais. Maria Pia descobre que Bebeth falsificou sua identidade e conta para Eric. Bebeth se explica para o pai. Bebeth é hostilizada por Letícia.

Quarta-feira

Timóteo tira Mônica da cadeia para ajudá-lo a roubar Malagueta. Borges pede para Teresa chamar os bombeiros e se desespera ao ver a casa pegando fogo. Expedito conta a Antônia que Mônica fugiu.

Quinta-feira

Evandro se incomoda com o interrogatório de Antônia. Tânia visita Sandra Helena. Agnaldo consegue um celular, liga para Wanderley e pede que compre um urso igual a Denguinho.

Sexta-feira

Arlete despista Júlio sobre sua ida ao hotel Carioca Palace. Borges acaba aceitando a hospedagem no hotel oferecida por Eric. Cristóvão consegue retirar Tânia e Sabine do elevador.

Sábado

Ingrid revela a Malagueta que foi Sabine quem mandou segui-lo. Domênico e Antônia interrogam Sandra Helena sobre o paradeiro de Mônica. Cíntia desabafa com Nelito e diz que não quer mais o Júlio.

A Força do querer

TV verdes Mares, 21h

Os resumos dos últimos capítulos da novela não foram divulgados pela emissora.