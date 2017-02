Confira o resumo das novelas desta semana

00:00 · 04.02.2017

Malhação - TV Verdes Mares, 17h50

Segunda-feira

Ricardo diz a Bárbara e Joana que elas estão afastadas da academia. Joana confessa a Tânia que aprova a atitude de Ricardo. Joana e Bárbara se unem para pedir a Ricardo que as deixe continuar na Forma.

Terça-feira

Ricardo readmite as filhas na academia, mas desconfia de Bárbara. Bárbara e Joana brigam e Ricardo desiste de dar uma nova chance às duas. Joana e Bárbara se encontram em uma agência de modelos.

Quarta-feira

Solange e Lúcia aprovam os ensaios fotográficos de Joana e Bárbara. Belloto alerta Rômulo sobre Nanda e Renato. Ricardo tem um pesadelo com Virgínia e Tânia o conforta. Ricardo beija Tânia.

Quinta-feira

Ricardo garante a Tânia que Caio não a ama. Sula diz a Rômulo que Nanda parece estar apaixonada por Renato. Bárbara proíbe que Manuela adote um cachorro. Sula pede que Rômulo a ensine a dançar.

Sexta-feira

Martinha e Luiza se enfrentam. Rômulo vê Renato e Nanda se beijando. Rômulo confronta Renato. Rômulo conversa com Jéssica e Belloto sobre a desconfiança de Renato. Renato se declara para Nanda.

Sábado

Não há exibição.

Sol Nascente - TV Verdes Mares, 18h25

Segunda-feira

Cesar se desespera por ter atirado em João Amaro. Alice vê na internet notícias sobre as acusações contra ela. Louzada encontra o cassino na fazenda Mato Alto, e Mesquita desconfia das acusações.

Terça-feira

Alice é levada para a delegacia e pede que Mario avise a Tanaka. Hirô fica nervosa com a falta de notícias de Akira. Mesquita conta a Alice e Mario que a empresária ficará presa até que seu álibi seja confirmado.

Quarta-feira

Alice sofre na delegacia. Tanaka e Mocinha se declaram um para o outro. Hirô se surpreende com a performance de Akira na noite de núpcias, mas Satiko chega e interrompe o casal.

Quinta-feira

Cesar provoca Alice e acusa Mario de querer prejudicá-lo. Gaetano afirma a Cesar que os segredos e os de sua avó serão revelados. Louzada acusa Alice de possuir um cassino clandestino.

Sexta-feira

Alice se desespera com as acusações de Louzada, e Renata e Mesquita tentam acalmá-la. Peppino se apresenta no palco do Rota 64 e faz declaração de amor para Nanda. Ralf pede Milena em casamento.

Sábado

Milena aceita o pedido de casamento de Ralf. Mocinha sofre com o pesar de Tanaka. Gaetano e Geppina trocam juras de amor. Mocinha implora para que Cesar desista de seus planos contra Alice e Tanaka.

Rock Story - TV Verdes Mares, 20h15

Segunda-feira

Yasmin decide ajudar a banda e Zac fica intrigado. Eva pede para o garçom avisá-la quando Gordo estiver no restaurante. Geraldo chega na van de Léo com instrumentos para emprestar à banda 4.4.

Terça-feira

Gui decide falar com Diana e Júlia ouve a conversa escondida. Marisa pede dinheiro para aceitar ajudar Alex. Lázaro consegue convencer Rogê a continuar gravando o clipe da banda 4.4.

Quarta-feira

Rogê exige que Gui vá embora e Lázaro implica com o rival. Léo pede para conversar com Diana. Lorena acredita que Alex descobriu que ela queria eliminá-lo. Alex arma seu próprio acidente.

Quinta-feira

Alex, Romildo e William observam o carro de Alex pegar fogo com o corpo roubado dentro. William diz para Lorena que Alex morreu. Júlia ouve Gui falar com Daniel sobre a morte de Alex e se desespera.

Sexta-feira

Gui tenta acalmar Júlia. Gordo conversa com Eva. Romildo e William convencem Alex a viajar pela manhã. Júlia vê Alex em um ônibus e, ao correr para encontrá-lo, acaba sendo atropelada.

Sábado

Edith se desespera ao ver Júlia caída e chama Gui. Nicolau avisa a Luana que Marisa ofereceu um quarto em sua casa para ela morar. Zac e Yasmin se encontram. Gui questiona Marisa sobre a morte de Alex.

A Lei do Amor - TV Verdes Mares, 21h10

Segunda-feira

Magnólia não acredita no pedido de casamento de Tião. Marina aceita sair com Tiago. Helô tenta convencer Letícia a não se preocupar com Marina. Laura conta a Pedro que tem uma filha com ele.

Terça-feira

Pedro se surpreende com a revelação de Laura, mas a deixa sozinha quando ouve o chamado de Helô. Pedro se emociona ao ver fotos de Stelinha. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Edu.

Quarta-feira

Letícia reclama da presença de Marina e Helô tenta consolar. Zuza fala para Pedro contar a verdade para Helô. Tiago intercepta Marina no SPA. Tião diz a Helô que Pedro tem uma filha com Laura.

Quinta-feira

Helô sofre com a revelação de Tião. Marina enfrenta Tiago. Luciane entrega a Pedro uma caixa com celulares usados por Magnólia. Marina encontra com Tiago. Helô ouve Tião falar com Laura.

Sexta-feira

Helô discute com Tião e passa mal. Letícia flagra Marina massageando Tiago. Yara leva Helô para o hospital e avisa a Pedro. Ciro vai à casa de Augusto e Misael avisa ao prefeito. Pedro invade a casa de Tião.

Sábado

Pedro ameaça Tião. Augusto exige que Ciro saia de sua casa. Vitória conta para Sílvia por que Caio nasceu antes do tempo. Letícia esquece seu celular no hospital e volta para buscar o aparelho.

Destaques das novelas

Malhação

Fábio (Caio Manhente) e Caio (Thiago Fragoso) vivem trocando farpas e o treinador de vôlei não perde a chance de dar uma dura no rapaz. Desta vez, Caio tenta ensinar algumas técnicas culinárias ao enteado. Mas ele não é lá muito amistoso. Ele não poupa mesmo o filho de Tânia (Deborah Secco) e isso pode ser um empecilho para o futuro do namoro deles. Afinal, o que Tânia mais preza é o bem-estar dos filhos.

A Lei do Amor

Analu (Bianca Muller) conseguiu impedir que Tiago (Humberto Carrão) conhecesse Marina (Alice Wegmann) quando a jovem foi até a mansão dos Leitão. Mas, no meio da rua, ele esbarra com a tal menina que tanto se parece com Isabela (Alice Wegmann). "Ele vai ficar meio obcecado quando estiver frente a frente com a Marina e não vai conseguir ficar em paz se não for atrás dela para esclarecer muita coisa", adianta o ator.