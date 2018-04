Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (30)

00:00 · 30.04.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h55

Tom recrimina a paixão de Leandro pela dança, e ele decide sair de casa. Érico se declara para Flora e a beija. Kavaco convida Leandro para ficar na casa de sua avó. Paulo ensaia músicas com Garoto. Gabriela e Rafael relembram o passado e Alex desconfia da intimidade entre os dois.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Elisabeta e Darcy desconfiam de que o encontro dos dois no piquenique tenha sido uma armação de seus amigos. Fani esconde o vestido de noiva de Cecília e inventa que foi roubada pelo Motoqueiro Vermelho. O Barão impede que Julieta revele sua situação financeira a Ema. Fani convence Cecília a usar o vestido de Josephine para se casar com Rômulo. Amélia pedem para falar com Ema.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h35

Afonso poupa a vida de Constantino. Brice tenta convencer Agnes a abandonar a cidade. Romero e sua tropa observam o exército de Lastrilha. Afonso se surpreende com a ajuda de Catarina. Agnes pede para Selena deixar a cidade com ela. Constantino aceita se unir a Afonso.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h15

Sophia consegue fugir da polícia, e Bruno e Nicolau a perseguem. Caetana passa mal, e Tônia a socorre. Sophia pede para se esconder na casa de Renato e Fabiana. Miro oferece a garantia que Leandra lhe pediu para se casar com o fazendeiro. Sophia revela a Maurício os seus crimes.