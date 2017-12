Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (18)

00:00 · 18.12.2017

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Tina (foto) e Anderson ficam constrangidos um na frente do outro, e Samantha interrompe os dois. Tina sugere que Roney faça um clipe com sua música nova, e Palito aprova. Juca tem a ideia de fazer um novo aplicativo para a Balada Paz e Amor, e Jota e Ellen aceitam o desafio.

Tempo de amar

TV Verdes Mares, 18h20

Maria Vitória (foto) se revolta contra a associação da família com Teodoro e deixa a casa de Alzira. Lucerne incentiva Teodoro a dar uma chance para Felícia. Alzira proíbe que Celina mantenha relações com Maria Vitória. Tereza vai à Quinta e entrega um bilhete de Fernão a Delfina. Fernão comemora a reação de Delfina a seu pedido. Tomaso, Umberto e Nicola libertam Otávio da prisão.

Pega Pega

TV Verdes Mares, 20h15

Júlio pede uma nova chance a Antônia e diz que a ama. Mariazinha compra malas na loja de Pedrinho. Lígia fica chocada ao saber do envolvimento de Maria Pia com Malagueta (foto). Antônia avisa a Júlio que, para ficar com ele, terá que abrir mão da sua carreira.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h15

Cido é atingido pelo tiro e Rato encontra o avô de Clara (foto). Sophia manda Gael chamar a polícia e levar Cido para o hospital. Mercedes se preocupa com Josafá. Renato leva Cido para a cirurgia. Vinícius não gosta de saber que Laura saiu com Rafael. Diego pede Melissa em namoro.