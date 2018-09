Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (17/09)

00:00 · 17.09.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h40

Hugo, Fabiana e Dandara aprovam a ideia de se enfrentar em um debate de ideias. Paulo e Marli tentam encontrar uma solução para arcar com os prejuízos do Le Kebek. Hugo confessa que gosta de Dandara. Leandro e Bárbara conversam sobre seu relacionamento.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h15

Darcy se emociona ao descobrir gravidez de Elisabeta. Ernesto comemora com Ema a notícia sobre o bebê que ela espera. Incentivada por Flávia, Mariana sugere iniciar uma nova liga de competição de motocicletas. Josephine comenta que pretende denunciar Cecília por ficar com o bebê desconhecido. Ofélia, Felisberto, Aurélio e o Barão vibram com as gravidezes de Elisabeta e Ema.

O Tempo Não Para

TV Verdes Mares, 19h25

Marocas termina o noivado com Samuca. Ela avisa ao pai para nunca mais tomar decisões por ela. Amadeu demite Petra. Petra planeja levar Cairu para fora do país com ajuda de Herberto. Zelda conta a Betina que casamento de Samuca e Marocas pode não acontecer.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h40

Laureta revela a Severo que Roberval negocia diamantes. Severo espiona Roberval e descobre sobre Dominick. Laureta convida Dominick para uma festa. Selma convida Doralice e Ionan para almoçar e Maura se incomoda. Ícaro se declara para Rosa e os dois se amam.