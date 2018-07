Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (16)

00:00 · 16.07.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 18h

Amanda aceita o convite de Kavaco para morar com ele. Gabriela (foto) e Paulo decidem se separar. Amanda se instala na casa de Janete, e Kavaco inicia as adaptações necessárias para a chegada da namorada. Janete se preocupa com as mudanças em sua rotina por conta de Amanda.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Luccino ajuda Mário a despistar Brandão. Camilo rompe com Julieta. Fani se emociona com as cartas encontradas. Josephine (foto) e Rômulo impedem Edmundo de brigar com Tibúrcio. Ema se preocupa com Ernesto. Brandão procura Mariana. Tibúrcio deixa a Mansão do Parque. Ofélia flagra Brandão e Mariana se beijando. Ema tira satisfações com Elisabeta.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h35

Amália e Selena (foto) se oferecem para proteger Augusto de Delano. Augusto demonstra a Amália seu medo de ser novamente capturado por Catarina. Aires ameaça Enoque, mas o pai de Héber consegue fugir. Amália revela a Augusto os crimes cometidos por Catarina.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h20

Cacau (foto) pede que Edgar se afaste. Rosa volta para casa e discute com Agenor. Ionan procura Maura e Selma sente ciúmes. Ionan descobre o esquema de Remy e passa mal ao saber que Dodô está sendo chantageado por ele. Cacau diz para Luzia que esteve com Edgar.