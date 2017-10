Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (16)

00:00 · 16.10.2017

Malhação

Tv verdes Mares, 17h55

Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Ellen (foto) é recebida por Lica e Tina em seu primeiro dia no Colégio Grupo. Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz seus exames. Bóris comunica aos alunos sua despedida, e Malu revela que é a nova orientadora da escola.

Tempo de amar

Tv Verdes Mares, 18h25

Vicente ajuda Maria Vitória. Teodoro pede que Lucerne o avise caso saiba do paradeiro de Maria Vitória. Inácio pede que Lucinda visite o empório em busca de notícias de Maria Vitória. Justino se anima com a ideia de fazer uma dupla musical com Inácio. Emília confronta Lucinda sobre Inácio. Delfina (foto) escuta quando Fernão chama Tereza de bastarda. Inácio começa seu tratamento. Emília vê quando Lucinda descarta os remédios de Inácio.

Pega Pega

Tv Verdes Mares, 20h15

Malagueta (foto) e Júlio se enfrentam. Eric se assusta com o orçamento da festa que Bebeth quer promover para os funcionários do hotel. Neide acusa Sandra Helena de ladra. Bebeth comenta com Luiza que desconfia de Malagueta. Rúbia gosta de saber que Pedrinho abrirá uma loja. Monteiro avisa a Antônia que tem informações importantes para contar.

A força do querer

Tv Verdes Mares, 21h05

Os resumos dos últimos capítulos da novela não serão divulgados pela emissora.