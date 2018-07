Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (09/07)

00:00 · 09.07.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h55

Alex tenta se entender com Carol. Maria Alice fica chateada com os comentários de Kavaco. Garoto (foto) e Tito planejam ajudar meninos que não têm onde morar. Alex pressiona Carol. Getúlio desiste de procurar a mochila com o dinheiro. Pérola e Rosália tentam consolar Maria Alice.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Fani decide contar para a família de Tibúrcio o que lhe aconteceu após o desaparecimento de Josephine. Elisabeta acusa Lady Margareth de destruir seu jornal. Tibúrcio desmente as acusações de Fani. Jane (foto) apoia Julieta e Camilo se reconcilia com a mãe. Susana apresenta Xavier para Lady Margareth. Todo o maquinário do jornal é renovado e Elisabeta comemora.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h35

Diana pede ajuda a Selena (foto) e Amália, ao saber que Catarina planeja atentar contra sua vida. Agnes sonha com a filha de Brice e deduz que ela está viva. Selena conta a Tiago que ela e Amália estão investigando Catarina. Matilda aconselha Teodora a ignorar Ulisses.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h20

Valentim sugere mostrar a nova música de Beto/Miguel para Luzia/Ariella, e Karola contesta. Ícaro marca um encontro com Manuela no show de Luzia/Ariella. Laureta observa Ícaro e Rosa. Remy (foto) se aproxima de Luzia/Ariella. Rosa tenta descobrir o que Laureta esconde.