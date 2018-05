Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (07/05)

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Gabriela sofre com o cancelamento do encontro com Rafael. Úrsula e Bárbara se surpreendem com os comentários positivos do vídeo da menina. Gabriela ignora as chamadas de Rafael. Jade mostra a foto do beijo de Flora e Érico para Tito, que decide esquecer a amada.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h25

Felisberto incentiva Elisabeta a correr atrás de seus sonhos em São Paulo, e Ofélia acaba concordando. Ema decide ir para São Paulo com Elisabeta, Ernesto, Darcy e seus amigos. Charlotte se solidariza com Mariana. Tibúrcio diz a Cecília que ela o faz lembrar de Josephine. Brandão e Otávio percebem a mudança de comportamento de Randolfo, abalado com a fuga de Lídia.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h35

Afonso, Amália, Levi e o grupo de camponeses marcham rumo a Montemor. Afonso e Amália encontram Tiago e o levam para o acampamento. Catarina dá o anel para Diana entregar a Constantino. Lucrécia vende as roupas de Catarina. Afonso e Mesaque veem os soldados de Rodolfo.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h15

Clara liga para Renato. Gael afirma a Clara que tem um plano para resgatar Tomaz. Samuel e Suzy se divorciam. Zé Victor ameaça contra a vida de Caetana, mas Zildete, Maíra e as outras mulheres o expulsam do bordel. Desirée desconfia do sumiço de Juvenal.