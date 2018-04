Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (26)

00:00 · 26.04.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Alex (foto) registra em seu celular a apresentação de Leandro na boate. Getúlio convida Isadora para sair. Paulo se encontra com Lúcia. Tom assiste ao vídeo de Leandro.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h20

Elisabeta (foto) rompe sua amizade com Ema. Vicente se preocupa com o andamento da construção da ferrovia. Amélia conversa com Estilingue sobre Jorge. Lorde Williamson encontra Darcy.

Deus Salve o Rei

TV V. Mares, 19h30

Glória confessa a Naná que ainda pensa em Osiel. Saulo estranha o fato de Agnes adivinhar seu pensamento. Cássio se oferece para lutar contra Constantino. Augusto se surpreende ao ver Catarina.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h25

Clara se diverte com Gael durante um passeio. Renan pede Beth em casamento. Adriana decide dar uma chance para Nicolau. Caetana revela o que sabe sobre Sophia para Clara.