Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (22/02)

00:00 · 22.02.2018

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Roney, Keyla e Tato seguem para o local onde encontraram Aldo. Lica conversa com Felipe, e Samantha sente ciúmes. Aldo se esconde de Tato, Roney e Keyla. MB conta a Felipe e Samantha que seus pais fugiram, deixando-o para trás.

Tempo de amar

TV Verdes Mares, 18h20

Vicente e Inácio selam um acordo de paz em nome de Maria Vitória. Lucas afirma a Henriqueta que jamais desrespeitará Angélica. Olímpia recebe uma proposta de emprego. Eunice pede perdão a Reinaldo.

Deus salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h20

Lucrécia flagra Tila no quarto de Rodolfo e despede a criada do castelo. Lucrécia comunica que voltará para Alcaluz. Orlando fica triste com a partida de Lucrécia. Os feirantes seguem Amália e montam suas barracas junto ao muro do castelo.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 20h55

Lorena recebe a notícia sobre a morte de Vinícius e decide ir embora de Palmas. Janete não consegue alertar Clara sobre o vício de Beth. Clara decide procurar Mercedes ao saber da morte de Vinícius.