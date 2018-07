Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (12/07)

00:00 · 12.07.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h55

Maria Alice e Alex se reconciliam. Marcelo aconselha Gabriela. Alex conta para todos que Gabriela e Rafael terminaram. Getúlio agradece pelas aulas de Brigitte. Paulo decide se afastar do Le Kebek. E Marli se preocupa. Alex estranha a tristeza de Gabriela. Gabriela faz uma sugestão para ajudar Amanda com sua caligrafia.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h25

Lady Margareth descobre o segredo de Susana. Darcy se reconcilia com Julieta. Josephine conta a Brandão sobre seu envolvimento com Uirapuru. O Barão chega ao cortiço e encontra Estilingue. Josephine mente para Edmundo. Uirapuru descobre a identidade do Motoqueiro Vermelho.Todos comemoram a primeira edição do jornal de Elisabeta e Venâncio.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h30

Ícaro fica perturbado com a revelação de Rosa. Maura chama ajuda para afastar Viana de Ionan. Pai Didico consulta os búzios para Luzia. Karola reclama de Valentim ter mostrado a música de Beto para Luzia. Doralice não gosta de ver Maura cuidando de Ionan. Selma tira satisfações com Viana e acaba presa. Edgar pede para Karen deixar o emprego na casa de Roberval.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h30

Amália enfrenta Catarina, afirmando que conseguirá provas contra a rainha. Afonso manda Romero interrogar todos os alquimistas indicados por Olegário. Amália diz a Tiago que Virgílio irá ajudá-la a desmascarar Catarina. Tiago descobre que Dráuzio recebeu um bracelete como pagamento de um carregamento de pólvora.