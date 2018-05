Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (03/05)

00:00 · 03.05.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Lúcia planeja se vingar de Paulo. Úrsula não consegue se entender com Enzo. Kavaco sugere que Amanda revele sua doença para a turma. Hugo pede desculpas a Verena, que reata o namoro. Gabriela pede para conversar com Rafael.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h20

Ema discute com Ernesto. Darcy conta para Elisabeta o mau comportamento de Uirapuru com Charlotte. Uirapuru dorme com Mariana. Agatha vê roupas do falso Motoqueiro entre coisas de Uirapuru.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h30

Afonso surpreende um guarda. Amália não encontra sua faca. Afonso liberta Constantino. Cássio é levado para a arena e manda Tiago assumir seu lugar no plano de fuga. Afonso volta para resgatar Cássio na arena. Otávio desafia Rodolfo.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h25

Samuel garante que Sophia teve um acidente vascular cerebral leve. Estela se oferece para cuidar da mãe, e Bruno pede que Estevão as acompanhe. Mercedes afirma que vai proteger o marido de Cleo.