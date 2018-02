Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (21/02)

00:00 · 21.02.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Lica (foto) lê uma notícia tendenciosa sobre Dóris e mostra à diretora. Roney, Tato e Keyla encontram Aldo. Tato se desespera ao saber que houve um atentado contra pessoas em situações de rua.

Tempo de Amar

TV Verdes Mares, 18h20

Vicente fala para Maria Vitória que se incomoda com a presença de Inácio. Celina obriga Artur a ir à delegacia saber sobre a prisão de seu pai. Eunice marca um encontro com Reinaldo. Vicente procura Inácio.

Deus Salve o Rei

TV Verde Mares, 19h20

Virgílio tenta sensibilizar Martinho a aceitar seu casamento com Amália. Lucrécia se encontra com Orlando. Selena fica triste ao ver Saulo beijando uma moça. Amália tem lampejos de memória com Afonso.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 20h55

Beth se junta à comemoração de Clara e todos estranham seu comportamento. Estela (foto) conta para Gael que foi abandonada por Amaro. Vinícius é morto no presídio.