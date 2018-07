Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (18/07)

00:00 · 18.07.2018

Malhação

TV Verdes Mares

Kavaco afirma a Janete que não perdoará a avó por ter expulsado Amanda de sua casa. Todos se preocupam com o sumiço de Amanda, que não responde às mensagens do namorado. Márcio propõe acampar com Pérola.

Orgulho e paixão

TV Verdes Mares

Susana se enfurece com Julieta. Olegário revela a Elisabeta que Petúlia está morando com ele. Ofélia tenta aproximar Ágatha de Vicente. Cecília segue Josephine e vê quando ela entra na casa de Uirapuru.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares

Afonso faz um pedido a Virgílio, que se nega a revelar o paradeiro de Amália. Otávio comunica a Rodolfo que ordenou o corte do fornecimento de água para Montemor. Lucrécia incentiva Rodolfo a fazer as pazes com Afonso.

Segundo Sol

TV Verdes Mares

Agenor se enfurece com Rosa. Beto/Miguel ensina Ícaro a tocar violão. Valentim se desculpa com Luzia/Ariella por ter divulgado sua música. Zefa visita Severo na cadeia e deixa Roberval revoltado. Manuela tem uma crise e procura Narciso.