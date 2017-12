Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (13/12)

00:00 · 13.12.2017

Malhação

Verdes Mares, 17h40

Tina não revela sobre sua vida amorosa no Japão e Ellen fica magoada. K1 insinua que Keyla ainda gosta de Tato. Juca pede ajuda a Benê para gravar um novo vídeo de seu canal. Ellen e Fio decidem se afastar. Tato termina o namoro com K2. Ellen revela a Anderson que Tina voltará ao Brasil.

Tempo de Amar

Verdes Mares, 18h10

José Augusto tenta ligar para a casa de Emília. Fernão fica satisfeito em saber que Tereza será reconhecida como filha de José Augusto. Maria Vitória não deixa Vicente sair da pensão. José Augusto afirma a Padre João que não deixará Fernão tirar vantagem de seu casamento com Tereza.

Pega Pega

Verdes Mares, 19h55

Lourenço avisa a Eric que o certo seria encaminhar as provas contra Maria Pia para a Polícia Civil. Júlio, Sandra Helena e Agnaldo vão à delegacia denunciar Malagueta. Domênico não gosta de ser retirado do caso do roubo do hotel por Siqueira. Maria Pia fica surpresa ao ver que o terceiro convidado do jantar com Eric é Malagueta.

O Outro Lado do Paraíso

Verdes Mares, 22h45

Clara afirma a Mercedes (foto) que se vingará da família de Gael. Josafá conta para a neta que foi impedido por Lívia de se aproximar de Tomaz. Vinícius convence Bruno a descartar qualquer suspeita sobre Gustavo. Clara vê Tomaz, Renato e Lívia juntos.