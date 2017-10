Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (11/10)

00:00 · 11.10.2017

Malhação

TV Verdes Mares, 17h40

Tato conta para Dóris sobre a agressão de Aldo. Josefina cuida dos ferimentos de Tato. Roney aconselha Bóris. Marta propõe viajar com Lica. Dóris e uma policial vão até a casa de Aldo, mas não o encontram. Ellen faz a matrícula no Colégio Grupo. Nena se desculpa com Tina. Keyla afirma a Tato que ele ficará em sua casa. Bóris entrega a carta de demissão a Edgar.

Pega Pega

TV Verdes Mares, 19h15

Sabine deixa claro para Cristóvão e Madalena que não gostou da visita do casal. Antônia impede que Júlio veja Agnaldo e Sandra Helena. Cristóvão conta a Madalena que Sabine deu o quiosque para Dílson. Raquel insiste em ser recebida por Douglas no hotel. Douglas se surpreende quando Raquel diz que ele é pai de Gabriel.

Tempo de amar

TV Verdes Mares, 18h10

Maria Vitória conhece Helena e suas companheiras de cabine no navio. José Augusto lamenta suas atitudes para Delfina e Tereza, e jura vingança contra Inácio. Delfina comemora com Tereza a partida de Maria Vitória. No Rio, Lucinda se desculpa com Inácio por quase tê-lo beijado. Em Portugal, José Augusto afirma a Padre João que encontrará Mariana.

A força do querer

TV Verdes Mares, 20h55

Ivan é socorrido e transeuntes avisam a Joyce e Eugênio. Marilda fala com Ritinha sobre o sucesso de seu vídeo. Joyce se desespera ao ver o estado do filho. Bibi descobre que Kikito não sabe onde Rubinho enterrou seu dinheiro. Zeca e Ruy têm maus pressentimentos. Garcia e Elvira apoiam a campanha de Ritinha contra Ruy, e Amaro aconselha o amigo.