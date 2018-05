Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (02/05)

00:00 · 02.05.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Gabriela resiste às investidas de Rafael. Leandro é premiado no festival de dança e todos comemoram. Getúlio se desespera ao reconhecer a casa de Isadora. Hugo se desculpa com Leandro por tê-lo ofendido. Pérola se incomoda com a atenção de Alex a Maria Alice.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h15

Patrick promete cumprir a vingança de Clara. Miro procura Leandra e lhe declara seu amor. Johnny pede que Leandra retribua o favor que lhe fez em relação a Miro. Johnny dorme com Eloá e Miro flagra a filha. Gregório aceita defender Lívia no processo de guarda de Tomaz. Chega o dia do julgamento de Sophia.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Darcy conta em sua carta para Elisabeta o mau comportamento de Uirapuru com Charlotte. Uirapuru dorme com Mariana. Agatha vê as roupas do falso Motoqueiro Vermelho entre os pertences de Uirapuru. Mariana se desespera ao perceber que Uirapuru a abandonou.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h30

Otávio ironiza o pedido de Catarina. Tiago consegue pegar uma faca com o cozinheiro e avisa a Cássio. Afonso e Ibrahim colhem plantas venenosas. Otávio decide avançar, com sua tropa, pelas terras de Artena. Agnes lê a mente de Elói e avisa a Selena que ele compartilha um segredo com Virgílio.