Confira o resumo das novelas da semana

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Segunda a sexta

Santiago fica incomodado com o assédio a Michael. Pérola e Beth incentivam Michael a conversar com Santiago. Rosália e Maria Alice conversam sobre a relação da menina com Alex.

Hugo e Kavaco se revoltam contra a torcida adversária. Pérola e Beth questionam a atitude de Márcio. Beth acolhe Michael. Márcio pede ajuda a Rafael para lidar com o ciúme que sente de Pérola.

Jade e Pérola incentivam Michael a se aproximar de Santiago. Dandara comemora a decisão do Conselho de aprovar os uniformes sugeridos por ela. Michael escreve uma nova carta para Santiago.

Santiago desabafa escrevendo para o remetente misterioso das cartas. Gabriela e Rafael se preocupam com os ciúmes de Márcio. Santiago confessa em carta que está confuso com sua orientação sexual.

Michael se aconselha com Jade. Pérola decide se revelar para Santiago. Talíssia acolhe Santiago. Érico vibra com a atitude de Jade de ajudar Amanda. Heitor estimula Garoto a procurar Juju.

Espelho da Vida

TV Verdes Mares, 18h

Segunda a sexta

Alain é premiado por seu filme, e Cris comemora o sucesso do namorado. Priscila questiona Isabel sobre a morte do pai, Felipe. Bola insiste para que Alain visite o avô, e revela doença de Vicente para Cris.

Vicente pede que Alain perdoe Isabel, e afirma que a morte de Felipe não foi sua culpa. Cris comenta com Margot sobre sua sensação de já ter vivido em Rosa Branca. Cris sente-se mal no lugar.

Cris lê no verso da joia o nome Julia Castelo, tenta devolver a peça, mas o senhor vai embora. Mariane seduz Bola para ser protagonista do próximo filme de Alain. Isabel ajuda Cris no cemitério.

Margot convida Cris para ir à antiga casa de Júlia. Marcelo questiona Alain sobre seus sentimentos por Isabel. Lenita reclama da pensão que Marcelo paga para Pat. Alain se interessa pela história de Júlia.

Américo descobre o telefone de Cris. Hugo sente ciúmes do interesse de Pat por Mauro César. Cris percebe que esqueceu seu celular na casa de Júlia. Dalva afirma a Gerson que não tolera Isabel.

O Tempo Não Para

TV Verdes Mares, 19h

Segunda a sexta

Amadeu diz a Samuca que comprou a Criotec porque deseja ser congelado. Marocas se surpreende ao ver Dom Sabino trabalhando na padaria. Samuca lamenta com Vanda a situação da empresa.

Samuca diz para Vanda que a SamVita não pode abandonar Betina. A Marinha descobre que Elmo retirou Cairu da Criotec. Mariacarla avisa a Betina que ela deve esconder o que sabe sobre Zelda.

Vanda confirma a Carmen que Samuca será destituído da presidência da SamVita. Barão paga a fiança de Zelda, e Teófilo promete protegê-la. Marciana conta a Samuca que Marocas alugou um quarto no cortiço.

Samuca diz a Marocas que não para de pensar nela. Lalá conta a Betina que Marocas está morando no cortiço. Zelda aproveita que Kiki e Nico estão dormindo e rouba dois croquis de Marocas.

Cecílio observa Cairu e Dom Sabino, sem se revelar. Teófilo presenteia Dom Sabino e sua família com roupas novas. Mrs. Calahans não aceita matricular Omar na escola. Samuca se recusa a se aliar com Betina.

Marocas aceita a proposta de Samuca. Emílio mantém o afastamento de Betina da empresa. Betina tenta convencer Samuca e Marocas a se aliarem à ela. Waleska avisa a Coronela que o julgamento foi marcado.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h

Galdino intriga Laureta contra Karola. Laureta desconfia de que Roberval pode estar tramando contra ela. Laureta é libertada da prisão, e Nolasco se enfurece. Maura incentiva Nice a enfrentar Agenor.

Beto e Luzia se amam. Galdino vê quando Laureta esconde um pendrive com um vídeo de Karola e Remy juntos. Luzia conta a Cacau e Roberval seu plano para desmascarar Karola na frente de todos.

Luzia alerta Ícaro sobre Laureta, mas o rapaz desconfia da mãe. Maura pede ajuda a Ionan, que encontra o documento de Nice com Agenor e repreende o homem. Rochelle tenta incriminar Roberval.

Karola se desespera e tenta se explicar para a plateia, que a agride. Rosa sofre ao ouvir Beto afirmar que Karola é uma boa mãe para Valentim. O médico se preocupa com o estado de saúde de Rochelle.

Valentim afirma a Beto que Luzia só pode estar mentindo sobre o roubo do bebê. Ícaro confessa a Laureta que acredita que Luzia pode estar falando a verdade. Rochelle teme seu estado de saúde.

Laureta explica suas desconfianças sobre Galdino e Luzia para Karola, que volta a ficar ao lado dela. Karola implora o perdão de Valentim. Laureta avisa a Viana sobre o paradeiro de Luzia.