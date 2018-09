Confira o resumo das novelas da semana

00:00 · 15.09.2018

O Tempo Não Para



Marocas (Juliana Paiva) e Samuca (Nicolas Prattes) pegam a estrada para alguns dias de folga na casa de praia do rapaz. Ela não esconde que fica receosa de viajar sem avisar a ninguém, mas logo esquece as preocupações e se deixa envolver. As primeiras horas juntos são diante da praia e sob a luz do luar. Marocas revela que se sente pronta para dar um passo adiante e estreitar ainda mais o elo com Samuca.

Segundo Sol



Por causa da insistência de Nice (Kelzy Ecard), Agenor vai aceitar jantar com Maura e Selma. Ionan (Armando Babaioff) e Doralice (Roberta Rodrigues) também vão marcar presença. Durante o papo, Nice pergunta a Agenor se valeu a pena ter ido até a casa da filha. É aí que o garçom fala: "Foi! Eu adorei tudo! Mas principalmente do que eu soube!". "É! Graças a Ionan, você agora voltou a ser mulher de verdade!"

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Hugo, Fabiana e Dandara aprovam a ideia de se enfrentar em um debate de ideias. Leandro e Bárbara conversam sobre seu relacionamento. Gabriela inicia o debate com os candidatos à presidência do grêmio.

Dandara fica revoltada. Marcelo acalma as meninas e encerra o debate. Hugo se declara para Dandara. Getúlio sugere que Paulo e Marli convoquem Brigitte para ajudar com as contas do Le Kebek.

Marcelo encerra a votação para o grêmio e lacra a urna. Fabiana e Cláudio sabotam a urna com os votos para o grêmio. Santiago confessa a Michael que teme o discurso intolerante de Fabiana.

Fabiana se desespera com a invasão dos alunos. Alex e Flora explicam para Pérola e Márcio que a turma entrou na festa como equipe do Le Kebek. Dandara é eleita a nova presidente do grêmio estudantil.

Todos se surpreendem com o beijo entre Dandara e Hugo. Jade especula sobre a sexualidade de Santiago. Cláudio provoca Santiago. Pérola se prepara para fazer as fotos para a loja de Beth.

Não há exibição aos sábados

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h

Darcy se emociona ao descobrir sobre a gravidez de Elisabeta. Lídia comanda o ensaio para sua surpresa a Randolfo. Delegado Baltazar avisa a Cecília que terá de levar o bebê a um orfanato.

Briana revela a Lady Margareth que está viva, e constata a sanidade da mãe. Mariana e Brandão defendem Xavier de um linchamento popular. Cecília e Rômulo conseguem adotar o bebê oficialmente.

Charlotte defende Elisabeta de Lady Margareth, que consegue fugir. Susana e Petúlia tentam sequestrar o bebê de Cecília, mas Olegário as impede. O Barão declara seu amor e admiração por Aurélio.

Capítulos de quinta a sábado não foram divulgados

O Tempo Não Para

TV Verdes Mares, 19h

Marocas termina o noivado com Samuca, que fica arrasado. Ela avisa ao pai para nunca mais tomar decisões por ela. Vera Lúcia aconselha Elmo a sair com Samuca para o empresário se distrair.

Dom Sabino ameaça internar Marocas em um convento. Helen e Bento se beijam. Marino avisa a Carmen que vai à Ilha Vermelha procurar as joias de Cesária. Marocas se surpreende ao encontrar Amadeu.

Amadeu tranquiliza Marocas e diz que é amigo de Dom Sabino. Carmen e Dom Sabino discutem. Herberto avisa a Amadeu que dará seguimento ao processo de criogenia de Petra. Barão observa Marocas.

Samuca é obrigado a aceitar a volta de Emílio para a Samvita, diante do apoio dos acionistas do grupo. Samuca confessa que não conseguirá se manter distante de Marocas, e ela decide pedir demissão.

Samuca e Marocas discutem na frente dos funcionários. Petra escapa e conta a Samuca que Amadeu é o dono da Criotec. Carmen e Marino ficam surpresos com a presença de Dom Sabino na Ilha Vermelha.

Amadeu diz a Samuca que comprou a Criotec porque deseja ser congelado. Marocas se surpreende ao ver Dom Sabino trabalhando na padaria. Mariacarla comemora com Amadeu o sucesso de seus planos.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h

Laureta revela a Severo que Roberval negocia diamantes. Ícaro se declara para Rosa e os dois se amam. Durante o almoço na casa de Selma e Maura, Agenor revela o envolvimento entre a filha e Ionan.

Roberval ameaça a família e garante que descobrirá quem o traiu. Karola tenta se unir a Rosa contra Laureta. Karola humilha Laureta. Luzia surpreende Beto e revela que o filho dos dois está vivo.

Beto questiona a história contada por Luzia. Roberval confronta Severo e expulsa o pai de casa. Valentim vê Luzia, que foge com Groa. Luzia e Galdino armam contra Karola, que se desespera.

Galdino consegue fugir antes que Karola o veja. Gorete procura Clóvis, que resiste às investidas da mulher. Beto questiona Rosa sobre a relação entre Laureta e Karola. Zefa visita Severo, e os dois discutem.

Karola afirma a Beto que o bebê de Luzia morreu e acredita que Laureta a esteja traindo. Luzia confirma as informações sobre Laureta com Galdino. Karola anuncia sua guerra contra Laureta.

Clóvis afirma que jamais perdoará Dodô, e Naná se decepciona com o ex-marido. Viana informa a Laureta sobre a possível visita da polícia à sua casa. Nolasco prende Laureta por tráfico de drogas.