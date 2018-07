Confira o resumo das novelas da semana

00:00 · 14.07.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Amanda aceita o convite de Kavaco para morar com ele. Gabriela e Paulo decidem se separar. Amanda se instala na casa de Janete, e Kavaco inicia as adaptações para a chegada da namorada.

Dalva socorre Amanda, que percebe que quebrou a cristaleira de Janete ao cair. Kavaco conforta Amanda. Janete confessa a Kavaco que tem dúvidas sobre a permanência de Amanda em sua casa.

Kavaco afirma a Janete que não perdoará a avó por ter expulsado Amanda. Todos se preocupam com o sumiço dela, que não responde às mensagens do namorado. Márcio propõe acampar com Pérola.

Amanda confessa a Kavaco que não quer mais morar com Janete. Paulo decide acompanhar Alex e Flora na viagem. Alex insiste para que Maria Alice os acompanhe, mas a menina afirma que precisa estudar.

Tito e Kavaco apartam a briga de Alex e Márcio. Paulo conversa com Alex sobre Márcio. Pérola hostiliza Márcio por seu mau comportamento.Durante uma brincadeira, Érico e Jade se beijam de olhos fechados.

Não há exibição aos sábados

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares,18h

Luccino ajuda Mário a despistar Brandão. Camilo rompe com Julieta. Fani se emociona com as cartas. Josephine manipula Uirapuru. Josephine e Rômulo impedem Edmundo de brigar com Tibúrcio.

Brandão se afasta de Mário. Elisabeta tenta apaziguar o embate entre Julieta e Darcy. Josephine se aproxima de Cecília. Ema vai ao trabalho de Ernesto. Randolfo conversa com Lídia.

Susana se enfurece com Julieta e promete vingança. Olegário revela a Elisabeta que Petúlia está morando com ele. Ofélia tenta aproximar Ágatha de Vicente. Cecília segue Josephine .

Brandão beija Mariana. O supervisor da fábrica acusa Ernesto pela explosão. Luccino se espanta ao ver Mariana com Brandão. Ema se desespera ao saber da acusação contra Ernesto.

Jane vê Elisabeta e Venâncio serem levados por Kléber e se desespera. Lady Margareth comemora com Susana. Ernesto e Ema chegam ao bangalô de Ludmila. Camilo avisa a Darcy sobre a prisão de Elisabeta.

Lady Margareth chantageia Darcy. Jane e Camilo visitam Elisabeta. Vicente convida Ágatha para ir ao casamento de Lídia. Xavier vê Brandão e Mário/Mariana juntos. Ema briga com Ernesto.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h30

Amália e Selena se oferecem para proteger Augusto de Delano. Augusto demonstra a Amália seu medo de ser novamente capturado por Catarina. Aires ameaça Enoque, mas o pai de Héber consegue fugir.

Catarina expulsa Brice do castelo. Afonso explica a Gregório que precisa pensar em uma nova estratégia para derrotar Otávio. Diana conta a Gregório que é Delano quem executa as ordens de Catarina.

Afonso faz um pedido a Virgílio, que não revelar o paradeiro de Amália. Otávio diz a Rodolfo que ordenou o corte do fornecimento de água. Lucrécia incentiva Rodolfo a fazer as pazes com Afonso.

Afonso dá ordens a Romero sobre Catarina e alerta sobre seu julgamento. Afonso conta a Tiago que Catarina foi pega em flagrante e pede ao irmão de Amália que retorne ao exército de Montemor.

Afonso enfrenta Otávio, que acaba fugindo com Aires. Augusto diz a Afonso que não testemunhará contra Catarina. Catarina fica surpresa ao ver Augusto, que avisa à filha que ela será punida.

Catarina sofre com as revelações de Augusto. Agnes promete a Selena que consultará o livro de Brice para fazer Afonso se lembrar do que aconteceu na noite em que supostamente dormiu com Catarina.

Segundo Sol

TV Verdes Mares, 21h

Cacau pede que Edgar se afaste. Rosa volta para casa e discute com Agenor. Ionan procura Maura, e Selma sente ciúmes. Naná se emociona com Nestor. Ionan descobre o esquema de Remy.

Karola reclama com Beto a presença de Ícaro. Rosa não aceita o dinheiro de Valentim. Laureta se enfurece com a perda de clientes. Luzia dispensa o dinheiro dos direitos autorais da música que fez com Marçal.

Agenor se enfurece com Rosa. Beto ensina Ícaro a tocar violão. Valentim se desculpa com Luzia por ter divulgado sua música. Zefa visita Severo na cadeia e deixa Roberval revoltado. Cacau e Edgar se amam.

Manuela foge de Luzia. Ícaro comenta com Rosa o que descobriu sobre Laureta e Galdino. Rosa pede ajuda para Maura. Edgar é hostil com Karen. Cacau mente para Roberval para justificar sua ausência.

Rosa escapa de Galdino e volta para o casarão. Ícaro e Luzia/Ariella procuram Manuela, que sofre uma crise de abstinência. Karola pensa em cobrar direitos autorais para Clóvis e Gorete.

Rosa termina o namoro com Valentim após considerar a proposta de Laureta. Luzia se lamenta com Groa sobre a fuga de sua filha. Ícaro e Acácio procuram por Manuela. Narciso usa drogas com Manuela.