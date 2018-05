Confira o resumo das novelas da próxima semana

00:00 · 05.05.2018

Destaques das novelas

Deus Salve o Rei

Catarina avisa a Betânia que decidiu separar uma parte da reserva destinada ao abastecimento do castelo para distribuir à população. Lucrécia vende as roupas de Catarina. Afonso e Mesaque veem os soldados de Rodolfo. Constantino coloca no dedo o anel que Diana o entregou e começa a agonizar. Agnes conta a Selena sobre a marcha de Afonso e Amália a Montemor e avisa que uma peste se aproxima da cidade.

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Segunda-feira. Gabriela sofre com o cancelamento do encontro com Rafael. Úrsula e Bárbara se surpreendem com os comentários positivos do vídeo da menina. Gabriela ignora as chamadas de Rafael.

Terça-feira. Gabriela desiste de falar com Rafael. Marcelo repreende Hugo e Verena confessa que está difícil lidar com o ele. Úrsula se surpreende com o sucesso de seu vídeo e grava uma nova performance com Bárbara.

Quarta-feira. Pérola se revolta com Márcio, que a provoca. Gabriela decide ficar com Paulo. Bárbara comemora envolvimento de Enzo e Úrsula. Gabriela conversa com Érico. Isadora conta que pode perder sua casa.

Quinta-feira. Alex e Flora desconfiam de que Gabriela estava grávida quando se casou com Paulo. Tito aceita namorar Jade. Maria Alice insiste para que Rosália use herança que ganhou para se mudar.

Sexta-feira. Gabriela explica a Alex e Flora que acabou perdendo seu primeiro bebê. Tito convida Garoto para tocar com sua banda. Michael se incomoda com o discurso de Charlie. Márcio e Pérola se beijam.

Sábado. Não há exibição.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Segunda-feira. Felisberto incentiva Elisabeta a correr atrás de seus sonhos em São Paulo, e Ofélia acaba concordando com o marido. Ema decide ir para São Paulo com Elisabeta, Ernesto, Darcy e seus amigos.

Terça-feira. Elisabeta afirma que ela e Darcy não estão preparados para ficar juntos. Xavier declina da proposta de sociedade de Susana. Ema confessa a Ernesto que gostou do beijo dos dois. Gaetano se preocupa.

Quarta-feira. Ema diz a Lídia que todos estão em São Paulo à sua procura. Uirapuru se desespera e se apressa em deixar o hotel com Lídia. Elisabeta incentiva Jane a conversar com Camilo sobre o futuro dos dois.

Quinta-feira. Fani visita Elisabeta. Susana repassa informações de Julieta para Xavier, que decide atentar contra a vida da moça. Gaetano ouve quando Xavier arma com Virgílio e informa a Brandão.

Sexta-feira. Darcy pede Elisabeta em namoro, e afirma que não a pressionará. Julieta e Olegário vão ao encontro de Xavier, sem saber que é Virgílio quem conduz a charrete. O Motoqueiro Vermelho segue Julieta.

Sábado. Mariana socorre Brandão, que está ferido pelo tiro que levou de Xavier. Susana se surpreende ao ver Julieta chegar com Olegário à sua casa. Ernesto ajuda Ema em seu primeiro dia no cortiço.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h30

Segunda-feira. Afonso, Amália, Levi e o grupo de camponeses marcham rumo a Montemor. Afonso e Amália encontram Tiago e o levam para o acampamento. Catarina dá o anel para Diana entregar a Constantino.

Terça-feira. Delano flagra Diana, ordenado por Catarina. Catarina ameaça Diana de ser acusada pelo assassinato de Constantino. Amália aborda Romero e tenta convencê-lo a tomar partido de sua causa.

Quarta-feira. O povo reconhece Afonso como o novo rei. Catarina é avisada por Lucíola que Rodolfo foi deposto, sem saber que Amália está viva. Afonso ordena que Rodolfo permaneça em seus aposentos.

Quinta-feira. Catarina tem um acesso de raiva. Brumela aceita o convite de Afonso para ser governanta. Amália comenta com Afonso que Catarina pode ter matado Constantino. Selena e Brice discutem e Agnes foge.

Sexta-feira. Rodolfo conta a Afonso e Amália que Catarina mantém Augusto prisioneiro na Torre de Zéria. Agnes aceita voltar com Selena. Afonso decide levar Amália para Cália em uma missão oficial.

Sábado. Afonso manda Romero comunicar a Rodolfo que ele será exilado. Constância avisa a Amália que Martinho está passando mal. Amália manda Lupércio avisar a Afonso que a peste chegou ao castelo.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h

Segunda-feira. Clara liga para Renato. Gael afirma a Clara que tem um plano para resgatar Tomaz. Samuel e Suzy se divorciam. Zé Victor ameaça Caetana, mas Zildete, Maíra e as outras mulheres o expulsam do bordel.

Terça-feira. Renato explica a Fabiana seu plano para ficar com as esmeraldas que estão em nome de Tomaz. Adinéia pede perdão a Cido e insiste para que o genro fique com Samuel.Renato descobre que foi enganado.

Quarta-feira. Gael é atingido por um tiro. Bruno dá ordem de prisão a Renato. Gael e Clara se declaram um para o outro. Renato pega uma arma e ameaça matar Clara e Tomaz. Patrick atira em Renato, que morre.

Quinta-feira. Clara afirma ser inocente. Maíra depõe, mas não incrimina Sophia. Leandra confirma que Rato era muito próximo a Sophia. Patrick diz que Rato chantageava Sophia. Clara insiste que não matou ninguém.

Sexta-feira. Clara se desespera com a possibilidade de voltar para o hospício. A Grande Mãe procura Clara. Mariano surpreende a todos ao surgir no tribunal. Mariano, durante seu depoimento, diz que ama Lívia

Sábado. Capítulo não foi disponibilizado pela emissora.