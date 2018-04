Confira o resumo das novelas da próxima semana

00:00 · 28.04.2018

Malhação

TV Verdes Mares, 17h30

Segunda-feira. Tom recrimina a paixão de Leandro pela dança, e ele decide sair de casa. Érico se declara para Flora e a beija. Kavaco convida Leandro para ficar na casa de sua avó. Paulo ensaia músicas com Garoto.

Terça-feira. Tom pede que o filho volte para casa. Marcelo, Gabriela e Rafael organizam a viagem dos alunos do Sapiência. Jade ofende Úrsula. Jade comenta com Michael suas desconfianças sobre Érico.

Quarta-feira. Gabriela resiste às investidas de Rafael. Leandro é premiado no festival de dança e todos comemoram. Getúlio se desespera ao reconhecer a casa de Isadora. Hugo se desculpa com Leandro.

Quinta-feira. Lúcia planeja se vingar de Paulo. Úrsula não consegue se entender com Enzo. Kavaco sugere que Amanda revele sua doença para a turma. Hugo pede desculpas a Verena, que reata o namoro.

Sexta-feira. Isadora dorme com Getúlio e impede que Rosália descubra. Érico aceita a chantagem de Jade. Úrsula aceita estrelar um vídeo feito por Bárbara. Alex estranha quando Gabriela diz que precisa sair à noite.

Sábado. Não há exibição.

Orgulho e Paixão

TV Verdes Mares, 18h30

Segunda-feira. Elisabeta e Darcy desconfiam de que o encontro dos dois no piquenique tenha sido uma armação dos amigos. Fani esconde vestido de noiva de Cecília e inventa que foi roubada pelo Motoqueiro Vermelho.

Terça-feira. Ema garante a Amélia que o sentimento que tem por Jorge é amizade. Uirapuru inventa uma desculpa para não ir ao casamento e Tibúrcio pede que Brandão acompanhe Mariana no altar.

Quarta-feira. Ema discute com Ernesto. Darcy conta em sua carta para Elisabeta o mau comportamento de Uirapuru com Charlotte. Uirapuru dorme com Mariana. Cecília afirma a Rômulo que viu uma assombração.

Quinta-feira. Brandão, vestido como o Motoqueiro Vermelho, resgata Mariana do afogamento. Ema conta para Elisabeta que acabou beijando Ernesto. Januário recebe Tenória e Estilingue na casa do Barão.

Sexta-feira. Williamson dá dinheiro a Uirapuru para que o poeta deixe o Vale do Café. Darcy exige que Uirapuru peça desculpas a Mariana antes de partir. Com atraso, Lídia entrega a carta de Darcy a Elisabeta.

Sábado. Julieta revela a Ema que sua família está realmente falida. Felisberto passa mal com a notícia da fuga de Lídia. Ernesto conta a Elisabeta sobre a real situação de Ema. Rômulo acode Felisberto.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h30

Segunda-feira. Afonso poupa a vida de Constantino. Brice tenta convencer Agnes a abandonar a cidade. Romero e sua tropa observam o exército de Lastrilha. Afonso se surpreende com a ajuda que recebe de Catarina.

Terça-feira. Afonso revela a Cássio e Tiago que esteve com Catarina. Catarina discute com Rodolfo e decide procurar Otávio. Saulo conta a Selena sobre a morte de sua mãe. Rodolfo se aconselha com Lucrécia.

Quarta-feira. Otávio ironiza o pedido de Catarina. Tiago consegue pegar uma faca com o cozinheiro e avisa a Cássio. Afonso e Ibrahim colhem plantas venenosas. Otávio decide avançar, com sua tropa, por Artena.

Quinta-feira. Afonso surpreende um guarda. Amália não encontra sua faca. Afonso liberta Constantino. Cássio é levado para a arena e manda Tiago assumir seu lugar no plano de fuga. Afonso volta para resgatar Cássio.

Sexta-feira. Orlando e Petrônio avisam a Rodolfo que o carregamento de água será suspenso. Selena encontra Radamés. Romero captura Constantino, que revela o paradeiro de Afonso. Constantino ameaça Catarina.

Sábado. Catarina manda Delano prender Virgílio no cativeiro com Amália e atear fogo à casa. Afonso vê a fumaça na direção da casa e salva Amália e Levi. Selena tenta convencer Romero a enfrentar Rodolfo.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h

Segunda-feira. Sophia consegue fugir da polícia, e Bruno e Nicolau a perseguem. Caetana passa mal, e Tônia a socorre. Sophia pede para se esconder na casa de Renato e Fabiana. Gael confronta Sophia.

Terça-feira. Sophia expulsa Gael de sua casa. Gael revela a Clara que Sophia confessou seus crimes. Um homem misterioso faz uma proposta a Leandra e ela afirma que é comprometida e não trairá Miro.

Quarta-feira. Patrick promete cumprir a vingança de Clara. Miro procura Leandra e lhe declara seu amor. Johnny pede que Leandra retribua o favor que lhe fez em relação a Miro. Mercedes abençoa Clara e Xodó.

Quinta-feira. Samuel garante que Sophia teve um acidente vascular cerebral leve. Estela se oferece para cuidar da mãe, e Bruno pede que Estevão as acompanhe. Clara vence processo da guarda de Tomaz.

Sexta-feira. Renan não revela a surpresa da grife para Beth. Gael orienta Clara, que se prepara para assumir a mina. Zé Victor se apresenta como chefe da mina para Clara. Tomaz passa o dia com Lívia.

Sábado. Clara se desespera e Patrick afirma que é preciso envolver Bruno. Clara e Lívia se unem para salvar Tomaz. Renato explica seu plano a Fabiana e diz a Juvenal que ele manterá sua rotina normalmente.