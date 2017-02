Confira o resumo das novelas

00:00 · 06.02.2017

Não perca hoje

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Ricardo afirma a Bárbara e Joana (foto) que elas estão afastadas da academia. Joana confessa a Tânia que aprova a atitude de Ricardo. Lucas garante a Martinha que gosta de Luiza. Joana e Bárbara se unem para pedir a Ricardo que as deixe continuar na Forma.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h25

Cesar (foto) se desespera por ter atirado em João Amaro. Alice vê na internet notícias sobre as acusações contra ela. Mesquita encontra o corpo de João Amaro e avisa a Louzada. Sinhá fica abalada com a morte de seu afilhado. Sinhá flagra Cesar com a arma do crime. Louzada encontra o cassino na fazenda Mato Alto, e Mesquita desconfia das acusações. Alice é presa.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Yasmin (foto) decide ajudar a banda e Zac fica intrigado. Eva pede para o garçom avisá-la quando Gordo estiver no restaurante. Geraldo chega na van de Léo com instrumentos para emprestar à banda 4.4. Alex não atende ao telefonema de Lorena. Diana exige falar com Gui.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h10

Magnólia não acredita no pedido de casamento de Tião. Marina aceita sair com Tiago. Jáder pede para conversar com Ruty Raquel. Flávia vai ao SPA falar com Marina. Yara visita Ciro na cadeia. Helô tem um sangramento. Laura (foto) conta a Pedro que tem uma filha com ele.