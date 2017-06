Confira a programação cultural deste final de semana

00:00 · 10.06.2017

Cinema - Especiais

A Viagem de Fanny (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 13h30 (somente dia 10/06) | Cineteatro São Luiz: 16h (somente dia 11/06)

Aventura - Livre - 94 min. De Lola Doillon. Com Cécile de France. Com seus 12 anos, Fanny é cabeça dura! Mas é, sobretudo, uma jovem corajosa. Fanny se coloca à frente de um grupo de 8 crianças e inicia uma perigosa viagem através da França ocupada para chegar à fronteira suíça.

Animal Político (BRA - 2017)

Cinema do Dragão 01: 18h (somente dia 11/06) e 20h10 (somente dia 10/06)

Drama - 14 anos - 75min. De Tião. Com Elisa Heidrich. Uma vaca sempre levou uma vida tranquila: ela tem pais que a amam, boas condições financeiras, muitos amigos. Ela sempre sai, se diverte, faz compras e passa o tempo na academia. Mesmo assim, existe uma sensação de vazio.

Coração e Alma (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 15h20

Drama - 12 anos - 100 min. De Katell Quillévéré. Com Tahar Rahim. Totalmente ligado às máquinas em um hospital, a vida de Simon está por um fio. Enquanto isso, uma mulher aguarda o transplante de órgão que lhe dará uma nova chance de vida.

Duas Garotas Românticas (FRA - 1967)

Cinema do Dragão 02: 14h (somente dia 10/06)

Comédia Musical - Livre - 126 min. De Jacques Demy. Com Catherine Deneuve. Delphine e Solange são duas irmãs de 25 anos que vivem em Rochefort, na França. Delphine é professora de dança, enquanto Solange ensina piano. Ambas sonham em encontrar um grande amor.

Frantz (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 19h50 (somente dia 10/06)

Drama - 12 anos - 113 min. De François Ozon. Com Pierre Niney. Em uma pequena cidade alemã após a Primeira Guerra Mundial, Anna visita diariamente o túmulo de seu noivo Frantz, morto em batalha na França. Um dia, um jovem francês, Adrien, também deixa flores no túmulo.

Na Cama com Victoria (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 21h25 (somente dia 10/06)

Comédia - 14 anos - 97 min. De Justine Triet. Com Vincent Lacoste. Victoria Spick, advogada, em pleno vazio sentimental, é convidada para um casamento, e lá encontra seu velho amigo Vincent, e Sam, ex-traficante, que ela conseguiu inocentar.

O Filho Uruguaio (FRA - 2017)

Cineteatro São Luiz: 14h

Drama - 12 anos - 96 min. De Olivier Peyon. Com Isabelle Carré. É no Uruguai que Sylvie encontra a pista sobre o paradeiro de seu filho, sequestrado há quatro anos pelo ex marido. Com a ajuda de Mehdi, ela vai recuperá-lo.

O Reencontro (FRA - 2016)

Cineteatro São Luiz: 16h (somente dia 10/06)

Drama - 10 anos - 117 min. De Martin Provost. Com Catherine Frot. Claire exerce a profissão de parteira com muita paixão. Mas preocupada com sua maternidade, vê sua vida virada de cabeça para baixo pelo retorno de Beatrice, a extravagante ex-mulher de seu falecido pai.

Perdidos em Paris (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 16h20 (somente dia 10/06) | Cineteatro São Luiz: 14h (somente dia 11/06)

Comédia - 12 anos - 83 min. De Fiona Gordon e Dominique Abel. Com Fiona Gordon. Fiona recebe uma angustiada carta de sua tia Marta, uma senhora de 93 anos, que vive sozinha em Paris. Fiona embarca no primeiro avião para descobrir que ela desapareceu.

Rock'n Roll - Por trás da Fama (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 19h05 (somente dia 10/06) | RioMar 10: 19h (somente dia 11/06)

Comédia - 14 anos - 123 min. De Guillaume Canet. Com Guillaume Canet. Guillaume Canet realizado na vida. Numa filmagem, uma linda atriz de 20 anos vai cortar seu entusiasmo ao dizer a ele que não é mais tão "Rock". Guillaume entende que é urgente mudar tudo.

Rodin (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: (somente dia 11/06) | Cineteatro São Luiz: 19h (somente dia 10/06)

Drama - 12 anos - 119 min. De Jacques Doillon. Com Vincent Lindon. Em 1880, o escultor Auguste Rodin já é bastante conhecido, mas nunca conseguiu nenhuma encomenda do Estado. Enquanto trabalha, apaixona-se pela aluna Camille Claudel.

Tal Mãe, Tal Filha (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 17h15 (somente dia 10/06) | RioMar 10: 21h30 (somente dia 11/06)

Comédia - 12 anos - 94 min. De Noémie Saglio. Com Juliette Binoche. Inseparáveis, Avril e sua mãe Mado não podiam ser mais diferentes. Mas quando as duas mulheres se veem grávidas ao mesmo tempo e sob o mesmo teto, o embate é inevitável.

Tour de France (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 14h (somente dia 11/06) | Cinema do Dragão 02: 18h (somente dia 10/06)

Drama - 12 anos - 95 min. De Rachid Djaïdani. Com Gérard Depardieu. Far'Hook é um rapper de 20 anos. Seu produtor, Bilal, propõe a ele que o substitua e acompanhe seu pai Serge numa volta pelos portos da França. Apesar do choque de gerações e culturas, uma amizade improvável surgirá.

Uma Agente Muito Louca (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 14h (somente dia 11/06) | RioMar 10: 19h (somente dia 10/06)

Comédia - 12 anos - 105 min. De Dany Boon. Com Dany Boon. Johanna é a primeira mulher a entrar no RAID, tropa de elite da polícia francesa, mas se vê no caminho de Eugène Froissard, o mais misógino dos agentes.

Uma Família de Dois (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 20h10 (somente dia 11/06) | RioMar 10: 21h30 (somente dia 10/06)

Comédia - ND - 115 min. De Hugo Gélin. Com Omar Sy. Samuel nunca foi de ter muitas responsabilidades. Vê tudo mudar com a chegada inesperada de um bebê de poucos meses, Glória, sua filha.

Um Instante de Amor (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 18h05 | Cineteatro São Luiz: 19h

Drama - 14 anos - 116 min. De Nicole Garcia. Com Marion Cotillard. Infeliz e incapaz de engravidar, Gabrielle viaja em busca de cura em águas termais e se envolve com um militar casado.

Um Perfil Para Dois (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 15h50

Comédia Romântica - ND - 99 min. De Stéphane Robelin. Com Pierre Richard. Pierre, viúvo e aposentado, não sai de casa há dois anos. Ele descobre as alegrias da internet graças a Alex, um jovem contratado por sua filha para lhe ensinar informática.

Pré-Estreia

Baywatch (EUA - 2017)

Aldeota 02: 18h40 (somente dia 10/06) | Via Sul 04 - DUB: 21h10 (somente dia 10/06) | RioMar Kennedy 04 - DUB: 21h15 (somente dia 10/06) | Iguatemi 07 - DUB: 17h40 (somente dia 10/06) | Parangaba 05 - DUB: 20h40 (somente dia 10/06)

Comédia - Livre - 126 min. De Seth Gordon. Com Dwayne Johnson. Mitch Buchannon é um devoto salva-vidas, orgulhoso do seu trabalho. Enquanto está treinando o novo e exibido recruta Matt Brody, os dois descobrem uma conspiração criminosa no local que pode ameaçar o futuro da baía.

Estreia

A Múmia (EUA - 2017)

Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Aldeota 03 - 3D: 19h e 21h30 | Del Paseo 01: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Via Sul 02 - DUB: 13h, 15h30 e 20h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Via Sul 06: 18h40 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h, 15h25 e 17h50 | Benfica 02 - 3D: 20h15 | North Jóquei 02 - DUB: 19h45 e 22h20 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h20, 16h20, 18h45 e 21h15 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30, 18h20 e 22h30 | RioMar 02 - VIP - 3D: 14h, 17h, 20h e 22h40 (somente dia 10/06) | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h e 19h | RioMar 05 - MACROXE - 3D: 16h e 22h | RioMar 06 - DUB: 13h40 | RioMar 06: 19h45 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy 03: 18h15 e 21h | RioMar Kennedy 06 - DUB: 17h30 e 20h | North Shopping 02 - DUB: 13h, 15h30, 18h e 20h30 | North Shopping 03 - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Iguatemi 01 - 3D: 13h40 e 18h20 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 16h, 20h40 e 23h (somente dia 10/06) | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h30, 21h10 e 23h30 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h10 e 18h50 | Iguatemi 10: 19h30 e 21h50 | Iguatemi 10 - DUB: 14h50 e 17h10 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 14h20 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 16h40, 19h e 21h20 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | Maranguape 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Maracanaú 04 - DUB: 15h45 | Caucaia 01 - DUB: 16h30, 18h40 e 20h50 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h15, 16h20 e 18h25 | Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 110 min. De Alex Kurtzman. Com Tom Cruise. Nas profundezas do deserto, uma antiga rainha cujo destino foi injustamente tirado está mumificada, mas ela desperta.

Paris Pode Esperar (EUA - 2017)

Iguatemi 04: 17h05, 19h10, 21h15 e 23h20 (somente dia 10/06)

Romance - 12 anos - 93 min. De Eleanor Coppola. Com Diane Lane. Anne está casada com o produtor de cinema Michael. Ele a ama muito, mas não tem tempo para dedicar à esposa. No trajeto de Cannes até Paris, Anne é acompanhada pelo sócio de seu marido.

Em cartaz

Corra! (EUA - 2017)

Iguatemi 07 - DUB: 20h20 e 22h35 (somente dia 10/06)

Terror - 14 anos - 104 min. De Jordan Peele. Com Daniel Kaluuya. Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo mais perturbador.

A Cabana (EUA - 2017)

Iguatemi 03: 21h10 | Iguatemi 03 - DUB: 15h50 e 18h30

Drama - 12 anos - 132 min. De Stuart Hazeldine. Com Sam Worthington. Um homem vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado.

Amor.Com (BRA - 2017)

Messejana 03: 19h | Via Sul 04: 19h15 (somente dia 10/06) | Via Sul 06: 17h30 (somente dia 11/06) e 21h (somente dia 10/06) | Benfica 03: 15h35 e 20h05 | RioMar 10: 14h30 e 16h45 | RioMar Kennedy 03: 14h e 16h15 | North Shopping 06: 15h10, 17h10, 19h10 e 21h10 | Iguatemi 12: 13h, 20h40 e 22h40 (somente dia 10/06) | Parangaba 04: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h40 | Maracanaú 04: 18h45 | Caucaia 01: 14h30

Comédia - 12 anos - 92 min. De Anita Barbosa. Com Isis Valverde. A vlogueira de moda Katrina é uma das queridinhas da internet. Já o vlogueiro de game Fernando ainda não alcançou o sucesso. Os dois se conhecem, se apaixonam e o romance deles vira sensação.

As Aventuras de Ozzy (ESP - 2017)

North Jóquei 02 - DUB: 15h e 17h15 | RioMar 09 - DUB: 13h20 e 15h20 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h15 | North Shopping 06 - DUB: 16h10 | Iguatemi 04 - DUB: 13h05 e 15h05 | Parangaba 05 - DUB: 16h

Animação - Livre - 90 min. De Alberto Rodríguez e Nacho la Casa. Com Guillermo Romero. Quando a família decide fazer uma longa viagem na qual cães não são permitidos, eles decidem deixar o amado Ozzy em um spa especial para cães.

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (EUA - 2017)

North Shopping 06 - DUB: 18h10

Ação - 12 anos - 133 min. De James Gunn. Com Chris Pratt. Agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida.

Mulher-Maravilha (EUA - 2017)

Aldeota 01: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 | Del Paseo 02: 16h10 e 18h50 e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 15h, 18h e 21h | Messejana 03 - DUB: 16h | Via Sul 02: 17h40 | Via Sul 04 - DUB: 19h50 (somente dia 11/06) | Via Sul 05 - 3D - DUB: 12h30, 15h20, 18h30 e 21h20 | Via Sul 06 - DUB: 15h50 | Benfica 01 - 3D - DUB: 14h25, 17h10 e 19h55 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 14h30, 17h45 e 20h50 | North Jóquei 03 - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 13h30 e 19h30 | RioMar 03 - 3D: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 06 - DUB: 16h30 | RioMar 06: 22h20 | RioMar 07 - 3D - DUB: 14h e 20h | RioMar 07 - 3D: 17h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 12h50, 15h45, 18h45 e 21h45 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h30 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 17h45 e 20h45 | North Shopping 04 - DUB: 14h, 17h e 20h | North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h40, 17h40 e 20h40 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 | Iguatemi 05: 13h30 e 19h10 | Iguatemi 05 - DUB: 16h20 e 22h | Iguatemi 09 - 3D: 14h30, 17h20, 20h10 e 23h (somente dia 10/06) | Iguatemi 12: 17h50 | Iguatemi 12 - DUB: 15h | Parangaba 01 - DUB: 15h50, 18h40 e 21h30 | Parangaba 02 - 3D: 16h20 | Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h30, 19h10 e 22h | Maranguape 01 - DUB: 15h, 18h e 21h | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h30, 18h30 e 21h20 | Maracanaú 04 - DUB: 20h45 | Caucaia 02 - DUB: 15h10, 17h50 e 20h20 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 20h30 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h40

Ação - 10 anos - 141 min. De Patty Jenkins. Com Gal Gadot e Chris Pine. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia, Diana descobre que uma guerra está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar para impedir o conflito.

Neve Negra (ARG/ESP - 2017)

Pátio Dom Luís 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Iguatemi 11: 17h15, 22h e 23h55 (somente dia 10/06)

Drama - 12 anos - 92 min. De Martin Hodara. Com Ricardo Darín. Salvador vive isolado do mundo nas colinas geladas da Patagônia. Sozinho há décadas, ele recebe a inesperada visita do irmão Marcos e da cunhada Laura.

O Poderoso Chefinho (EUA - 2017)

Iguatemi 07 - DUB: 13h20 e 15h30 | Parangaba 01 - DUB: 13h40

Animação - Livre - 97 min. De Tom McGrath. Com Giovanna Antonelli. Um bebê falante une forças com seu irmão para impedir que um CEO acabe com o amor.

Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar (EUA - 2017)

Aldeota 02: 13h40, 16h10 e 18h40 (somente dia 11/06) | Del Paseo 02: 13h40 | Pátio Dom Luís | Messejana 03 - DUB: 21h15 | Messejana 04 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Via Sul 01 - DUB: 12h50, 15h50, 18h45 e 21h45 | Via Sul 04 - DUB: 13h30 | Via Sul 04: 16h15 | Benfica 03 - DUB: 13h e 17h30 | North Jóquei 04 - DUB: 13h15, 15h50, 18h30 e 21h30 | RioMar 04 - VIP: 21h | RioMar 08 - DUB: 12h50 e 15h40 | RioMar 08: 18h30 e 21h40 | RioMar 09 - DUB: 17h30 e 20h30 | RioMar Kennedy 04 - DUB: 15h, 18h e 21h15 (somente dia 11/06) | North Shopping 01 - DUB: 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi 06 - 3D: 16h05 e 21h25 | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h25 e 18h45 | Iguatemi 11: 19h20 | Iguatemi 11 - DUB: 14h35 | Parangaba 05: 20h40 (somente dia 11/06) | Parangaba 05 - DUB: 13h20 e 18h | Maracanaú 03 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Caucaia 04 - DUB: 15h25, 17:50 e 20h40 | Aracati 01 - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 15h | Quixadá 01 - DUB: 15h | Sobral 01 - DUB: 15h e 20h30

Aventura - 12 anos - 129 min. De Joachim Rønning, Espen Sandberg. Com Johnny Depp e Javier Bardem. O misterioso capitão Salazar é a nova pedra no sapato do atrapalhado capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas da Terra.

Agenda

Fertinha e Viva La

Pachanga O Baile dos Crushs vai reunir os projetos Fertinha (foto) e Viva La Pachanga e misturar a musicalidade brasileira com a latina no Mambembe. A Fertinha é um dos projetos musicais consolidados em Fortaleza, formado pelos DJs Bia Turri, Cé da Silva, Darwin Marinho e Estácio Facó, que investe em repertório brasileiro contemporâneo, clássicos do tropicalismo, samba, carimbó, tecnobrega, pessoal do Ceará, novos músicos cearenses, groove, pop, afrobeat e até indie­rock. Já o projeto Viva La Pachanga foi formado em 2014 pelos DJs Canuto, Priscilla Delgado e Thiagón, para celebrar a riqueza da diversidade latino-americana, passeando pela salsa, cumbia, rumba, lambada, cadence, zouk e carimbó. Sábado (10), a partir das 22h, no Mambembe (Rua dos Tabajaras, 368, Praia de Iracema). Ingresso: R$30 (inteira), R$15 (meia) e R$20 (solidária + 1kg de alimento não perecível). (3048.6060)

Geraldo Azevedo

Domingo (11), a partir das 17h, no Shopping RioMar Fortaleza (Av. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Grátis. (3066.2000)

O cantor pernambucano Geraldo Azevedo, um dos principais violonistas da MPB, fará uma apresentação especial que trará o melhor da música popular com muita simplicidade e beleza em show intimista no formato voz e violão. O evento tem início às 17h, no Estacionamento Aberto da Lagoa do Papicu, no RioMar Fortaleza, com a energia da banda Os Transacionais. Em seguida, Geraldo Azevedo sobe ao palco às 19h30. A entrada para o show é gratuita, por ordem de chegada a partir das 16h, sujeita à lotação do espaço.

Amnésia Prime

Sábado (10), às 21h, no Country Hall (Av. Washington Soares, 3500, Edson Queiroz). Ingresso (1º lote): R$60 (inteira) e R$30 (meia) na pista e R$80 (valor único) no camarote. (3033.1010)

O Country Hall recebe a edição 'Amnésia Prime Namorados' neste sábado (10) em homenagem ao Dia dos Namorados. No line up estão os Djs Greg Doninni, Julinho Lemos e Marciano Djow, que vão embalar os apaixonados ao som do melhor do flashback.

Meio Ambiente

Sábado, a partir das 8h, no Parque do Cocó (Av. Engenheiro Santana Júnior, S/N, Cocó), em frente ao Anfiteatro. Grátis.

Em comemoração aos 40 Anos da C. Rolim Engenharia serão plantadas 40 mil mudas no Parque do Cocó em um evento repleto de atividades gratuitas para todas as idades. Além do plantio e doação de mudas, o evento promove prática de ioga, trilha dos sentidos, oficina de horta doméstica e debate sobre educação ambiental.

Cine Solteiro

Sábado (10), às 10h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Grátis. (3403.7042)

O shopping dá uma mãozinha para quem procura um amor no Dia dos Namorados e realiza a segunda edição do Cine Solteiros, com uma sessão especial de "Mulher-Maravilha". Além de não pagar ingressos, os solteiros terão direito a um combo de pipoca e refrigerante durante a sessão.

Cinema ao ar livre

Domingo (11), a partir das 18h30, no North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo). Grátis. (3404.3000)

Para celebrar o Dia dos Namorados, o shopping realiza uma sessão de cinema ao ar livre, de forma clássica, com filmes que combinam com todo o romantismo que a data simboliza para os casais. O evento ainda promete pipoca para o público.

Museu da Fotografia Fortaleza

De quarta a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (3017.3661)

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea.