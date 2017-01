Confira a programação cultural deste fim de semana (28 e 29/01)

00:00 · 28.01.2017

Agenda

O Pequeno Príncipe

O Grupo Mirante de Teatro encena o espetáculo infantil "O Pequeno Príncipe", uma adaptação feita por Aldo Marcozzi do clássico escrito por Antoine De Saint-Exupéry. O público poderá ouvir sobre os planetas que ele visitou em busca de sabedoria, vindo parar na Terra, onde logo conheceu a maliciosa serpente e em seguida a cativante raposa, com quem ele aprendeu o verdadeiro sentido da amizade A importância do afeto e do carinho para quem está perto e a amizade verdadeira mesmo quando se está longe, o cuidado, a gentileza, e a busca do espírito infantil nos adultos, esses e outros ensinamentos que permeiam o imaginário do público estarão presentes com uma estética de encher os olhos e músicas originais, escritas especialmente para complementar a beleza desse famoso clássico. Sábado, às 11h, e domingo, às 12h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 433, Sapiranga). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3048.1262)

Mostra de Música

Domingo, a partir das 22h, na Praça Almirante Saldanha, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

A 10ª Bienal da UNE começa neste domingo, a partir das 9h, com cortejo em homenagem a Patativa do Assaré. Durante todo o dia serão realizados realiza debates, mostra de filmes, teatro e exposições de artes visuais, terminando com a discotecagem de Miguel Pontes e Max Leguiza. As cantoras Nayra Costa, Lídia Maria, Mulher Barbada e Lorena Nunes se juntam para o tributo especial "Elas Cantam Belchior". A apresentação da banda cearense de rock Selvagens à Procura de Lei (foto) encerra a primeira noite.

Coleção Airton Queiroz

Até 19 de fevereiro. Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, de 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A Coleção reúne 263 obras divididas em cinco ambientes temáticos: Do Brasil Holandês à República, Modernismo, Abstração, Contemporâneos e Presença Estrangeira. O acervo compreende obras de Monet, Renoir e outros.

Bloco dos Transas

Domingo, às 17h, no estacionamento da Lagoa do Papicu do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Grátis. (3066.2000)

Neste fim de semana acontece o lançamento oficial do Bloco dos Transas com a banda Os Transacionais. O repertório será composto pelas tradicionais marchinhas carnavalescas que marcaram época. O espaço também com food park e espaço com brinquedos infantis.

Lu D'Sosa

Sábado, às 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3488.8600)

O show "Lu D'Sosa - 22 Anos de Música Entre Amigos" reúne o guitarrista Lu D'Sosa e convidados como Isaac Cândido, Waldonys, Carlinhos Patriolino e o baixista Sérgio Groove (RN), encerrando a programação do projeto Férias no Dragão.

Adoção de Cães e Gatos

Sábado, a partir das 15h no Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota). Grátis. (3456.5500)

Espaço planejado com o intuito de encontrar donos para animais resgatados. Para adotar, é preciso ser maior de idade, possuir documento de identidade, CPF e um comprovante de endereço. Além disso, para a segurança do pet, será realizada uma mini entrevista com o adotante.

Dia do Mágico

Sábado, às 18h, na praça de alimentação do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

Em homenagem ao Dia Mundial do Mágico, comemorado no dia 31 de janeiro, o mágico Goldini leva números curiosos com sombrinhas, lenços, pombos e objetos pessoais da plateia. O show promete ser não apenas uma série de mágicas convencionais, mas também um trabalho cênico de interpretação de Goldini.

Cinema

ESPECIAIS

Procurando Dory

(EUA - 2016)Cine São Luiz: 10h

Animação - Livre - 103min. De Andrew Stanton e Angus MacLane. Com Ellen DeGeneres. Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um insight e lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los.

A Morte de Luís XIV

(FR/ES - 2017) Cinema do Dragão 01: 15h30 | Cinema do Dragão 02: 19h45

Drama - 12 anos - 115min. De Albert Serra. Com Jean-Pierre Léaud. No ano de 1715, o monarca Luís XIV começa a sentir dores na perna. Ele continua a exercer suas funções nos dias seguintes, mas passa a ter sonos intranquilos, além de problemas com alimentação e febre.

Cinema Novo

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 17h (somente dia 29/01)

Documentário - 12 anos - 90min. De Eryk Rocha. Um ensaio poético, um olhar aprofundado e um retrato íntimo sobre o Cinema Novo, movimento cinematográfico brasileiro que colocou o Brasil no mapa do cinema mundial.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016) Cinema do Dragão 01: 15h30 (somente dia 29/01), 17h40 (somente dia 28/01) e 19h40 (somente dia 28/01)

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito. Mas a situação fica menos dolorosa quando Daniel conhece uma mãe solteira cheia de problemas.

Homem-Aranha

(EUA - 2002)Cine São Luiz: 10h (somente dia 28/01)

Ação - Livre - 121min. De Sam Raimi. Com Tobey Maguire. Inteligente e com um grande interesse pela ciência, Peter tem dificuldade em se relacionar com seus colegas. Até que, em uma demonstração científica, um acidente inesperado faz com que aranha modificada geneticamente pique Peter.

Homem-Aranha 2

(EUA - 2004)Cine São Luiz: 13h (somente dia 28/01)

Ação - Livre - 127min. De Sam Raimi. Com Tobey Maguire. Após derrotar o Duende Verde, a vida de Peter Parker muda por completo. Ao mesmo tempo precisa lidar com Harry, seu melhor amigo, cuja raiva pelo Homem-Aranha aumenta cada vez mais por considerá-lo como sendo o assassino de seu pai.

Homem-Aranha 3

(EUA - 2007)Cine São Luiz: 15h40 (somente dia 28/01)

Ação - Livre - 139min. De Sam Raimi. Com Tobey Maguire. Peter Parker conseguiu encontrar um meio-termo entre seus deveres como o Homem-Aranha e seu relacionamento com Mary Jane. Porém o sucesso como herói e a bajulação dos fãs, entre eles Gwen Stacy, faz com que Peter se torne auto-confiante demais.

O Homem que caiu na terra

(EUA/RU - 1976)Cinema do Dragão 01: 19h45 (somente dia 29/01) | Cinema do Dragão 02: 15h10 (somente dia 28/01) e 17h30 (somente dia 28/01)

Ficção Científica - 16 anos - 120 min. De Nicolas Roeg. Com David Bowie. Um alienígena vem a Terra e adota o disfarce de um homem de negócios chamado Thomas Jerome Newton. A sua missão é encontrar água para o seu planeta que está morrendo.

Sete Minutos Depois da Meia-Noite

(EUA/ESP)RioMar 10: 14h

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Sigourney Weaver. O garoto Conor tem uma forte ligação com a sua mãe, que tem uma terrível doença terminal. Ele teme pela própria solidão e encontra numa grande árvore uma forma de superar todo o sofrimento. Dessa amizade, no entanto, surgem complicadas situações.

Estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017) Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45 | Messejana 05 - 3D - DUB: 12h e 16h20 | Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h | RioMar 07 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | North Shopping 06 - DUB: 13h e 15h | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h05, 15h05 e 17h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h05 e 19h30 | Caucaia 04 - DUB: 14h e 15h40

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser bailarina.

Até o Último Homem

(EUA - 2017) North Jóquei 04 - DUB: 13h20 e 15h20 | RioMar Kennedy 03: 20h40 | Iguatemi 04: 18h40 e 21h30

Drama - 16 anos - 140min. De Mel Gibson. Com Andrew Garfield. Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond Doss se recusa a pegar em uma arma e matar, porém, durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017) Aldeota 03 - DUB: 13h30 e 15h30

| Aldeota 03: 17h30, 19h30 e 21h30 | Messejana 03 - DUB: 15h50 | Messejana 03: 20h45 | Via Sul 06 - DUB: 17h | Via Sul 06: 21h45 | North Jóquei 04 - DUB: 17h40, 20h e 22h20 | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h30 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h15 | North Shopping 06 - DUB: 17h, 19h10 e 21h20 | Iguatemi 05: 17h25, 21h45 e 23h55 (somente dia 28/01) | Iguatemi 05 - DUB: 15h15 e 19h35 | Parangaba 04 - DUB: 15h10, 19h20 e 23h35 (somente dia 28/01) | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra. Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono.

Max Steel

(EUA - 2017) RioMar Kennedy 06 - DUB: 14h20, 16h50 e 19h10 | North Shopping 05 - DUB: 14h50 e 16h50 | Iguatemi 04 - DUB: 19h05, 21h10 e 23h15 (somente dia 28/01) | Parangaba 01 - DUB: 15h30 e 20h05 | Parangaba 06 - DUB: 13h

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente de 16 anos que está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Resident Evil 6: O Capítulo Final

(EUA - 2017) Aldeota 01: 14h40, 17h, 19h10 e 21h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 16h30 e 19h | Messejana 01 - 3D: 21h30 | Messejana 03 - DUB: 13h30 | Via Sul 04 - DUB: 13h e 15h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h | Via Sul - 3D: 21h30 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h30 e 22h | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30 e 19h30 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 22h20 | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h30, 18h20 e 21h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 21h40 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 19h | North Shopping 02 - DUB: 13h30, 15h50, 18h10 e 20h40 | North Shopping 05 - DUB: 18h50 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 20h45 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Iguatemi 12: 21h05 | Iguatemi 12 - DUB: 16h30 e 23h20 (somente dia 28/01) | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h15 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 17h30, 19h45, 22h e 23h59 (somente dia 28/01) | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes.

Em cartaz

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016) Messejana 05 - 3D - DUB: 18h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h | Via Sul 04 - DUB: 20h30 | Benfica 01 - DUB: 15h15 e 20h | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 18h20 e 21h | RioMar 02 - VIP - 3D: 22h | RioMar 07 - 3D: 18h40 e 21h20 | RioMar 09: 22h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 21h20 | North Shopping 01 - DUB: 13h55 | North Shopping 04 - DUB: 20h50 | Iguatemi 09 - 3D: 16h10, 21h e 23h25 (somente dia 28/01) | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h45 e 18h35 | Parangaba 06 - 3D: 21h30 e 23h55 (somente dia 28/01) | Parangaba 06 - 3D - DUB: 17h05 | Maracanaú 04 - DUB: 18h | Caucaia 02 - DUB: 18h35 | Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Sobral 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos e revive as memórias de seus parentes.

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017) Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04: 19h15 | Via Sul 01 - DUB: 18h30 | Via Sul 01: 21h15 | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar 10: 19h30 e 22h15 | RioMar Kennedy 06: 21h50 | Iguatemi 10: 18h50 e 21h30 | Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10 | Parangaba 01 - DUB: 22h10

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra que se apaixona por uma atriz aspirante, Mia.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016) Aldeota 02: 17h30 | Messejana 02: 19h40 e 21h45 | Via Sul 02: 17h45 e 19h50 | Benfica 04: 18h30 | North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h, 20h20 e 22h30 | RioMar 09: 13h15, 15h20, 17h20 e 19h50 | RioMar Kennedy 04: 15h, 17h10, 19h30 e 22h | North Shopping 03: 17h20, 19h20 e 21h30 | Iguatemi 03: 14h, 15h55, 17h50, 19h45, 21h40 e 23h35 (somente dia 28/01) | Parangaba 04: 13h10, 17h20 e 21h35 | Maracanaú 03: 19h30 e 21h45 | Caucaia 04: 17h20, 19h e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Sucesso como apresentadora de um programa de TV, Dona Hermínia resolve tentar novos relacionamentos. O problema é que cada possível namoro empaca justamente devido à preocupação dela com os filhos.

Moana: Um Mar de Aventuras

(EUA - 2016) Del Paseo 01 - DUB: 14h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 13h50 | Messejana 02 - DUB: 12h30 e 15h | Messejana 03 - DUB: 18h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 12h30 e 20h | Via Sul 04 - DUB: 18h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h45 e 16h30 | Benfica 01 - DUB: 13h e 17h40 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h e 15h40 | RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h | RioMar 08 - DUB: 13h45 e 16h20 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h20, 16h e 18h40 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10 e 18h30 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 20h40 | Iguatemi 02 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 01 - DUB: 13h05 e 17h35 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h e 19h | Maracanaú 04 - DUB: 13h e 15h30 | Caucaia 01 - DUB: 14h20, 16h30 e 18h40 | Aracati 02 - 3D: 14h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D: 14h30 | Quixadá 02 - 3D: 14h30 | Sobral 03 - 3D: 14h30

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Quando sua família precisa de ajuda, Moana embarca em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016) Iguatemi 11: 17h50

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Os Penetras 2 - Quem dá mais?

(BRA - 2017) Messejana 02: 17h30 | Via Sul 02: 15h20 e 22h | Benfica 04: 13h, 14h50, 16h40 e 20h20 | RioMar 10: 14h40 e 17h | North Shopping 03: 15h20 | Iguatemi 11: 15h50, 19h55, 21h55 e 23h55 (somente dia 28/01) | Parangaba 05: 15h30, 19h40, 21h40 e 23h40 (somente dia 28/01)| Maracanaú 03: 17h15 | Caucaia 01: 20h45

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Beto está desolado por ter sido enganado por Marco, até que um dia ele recebe uma notícia que muda os rumos da sua vida e de seus parceiros.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 ) North Shopping 03: 13h10 | Iguatemi 11: 13h40 | Parangaba 05: 13h20 e 17h30 | Aracati 01: 14h30 e 18h50 | Limoeiro do Norte 01: 14h30 e 18h50 | Quixadá 01: 14h30 e 18h50 | Sobral 01: 14h30 e 18h50

Comédia - Livre - 99min. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma grande crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos.

Passageiros

(EUA - 2016) Iguatemi 12 - 3D - DUB: 14h10 e 18h45

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Uma nave segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas. Uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos desperta 90 anos antes do previsto.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Iguatemi 04 - DUB: 14h e 16h20 | Iguatemi 07 - DUB: 13h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. Decidido a dar uma revitalizada no seu teatro decadente, o coala Buster cria uma competição de canto.