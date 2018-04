Confira a programação cultural deste fim de semana (28/4 e 29/4)

00:00 · 28.04.2018

Agenda

Eva Wilma — Casos e Canções

m uma apresentação musical diferenciada, a cantora e atriz Eva Wilma conta nos palcos, de forma lúdica, as grandes memórias e as experiências de 65 anos de carreira artística, iniciada ainda pequena nas aulas de violão e canto com Inezita Barroso. Acompanhada por seu filho, Johnnie Beat, e William Paiva, entremeia suas conversas com a interpretação de canções que fizeram parte de sua e nossa história. A memória da artista trará lembranças da convivência com colegas, grandes atores e atrizes, músicos, cineastas, produtores e empreendedores, que construíram a cultura das artes cênicas do nosso país, desde os primórdios do século XX, no teatro, no cinema, na televisão, nos livros e em outras diversas áreas. Sábado (28), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingressos: R$30/60 (superior); R$40/80 (inferior). (85) 3099-1290

Sérgio Mallandro

Domingo (29), às 18h, no Estacionamento Lagoa do Papicu do RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: Gratuito. (3066.2000)

Um dos artistas mais conhecidos do Brasil, Sérgio Mallandro, fará show gratuito no Humor na Praça RioMar. Em sua apresentação, o artista divertirá o público com um divertido stand up comedy, apresentado às 18h, no Estacionamento da Lagoa do Papicu, com entrada gratuita. Sérgio Mallandro é um dos artistas mais conhecidos do Brasil desde os anos 80, reinventou-se criando um stand up comedy de grande sucesso no país. No show, ele conta histórias de sua carreira e de sua vida de um jeito hilário.

Maloca Dragão

Sábado (28) e Domingo (29), a partir das 19h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, Centro). Gratuito. (3488.8600)

Segue no fim de semana a programação do Festival Maloca Dragão. No sábado, destaque para a banda “Francisco, el Hombre”, que se apresenta na Praça Verde. No domingo tem show de Rincon Sapiência, no palco Draga Dragão, e Richie Ramone (USA) no palco José Avelino.

Espetáculo Baldio

Sábado (28), às 19h, n a Cena Casarão (Rua Floriano Peixoto, 1437, Centro). Gratuito. (3039.7746)

Para comemorar o aniversário de 13 anos, o grupo teatral Pavilhão da Magnólia realiza a “Mostra Pavilhão da Magnólia”, em Fortaleza. Com uma série de espetáculos, apresentações, eventos e palestras gratuitas, a mostra acontece em diversos locais da cidade, como o Cena Casarão. O espetáculo Baldio é o último da programação.

Quero uma Festa Noise

Sábado (28), às 19h, no Café Couture (Rua dos Tabajaras, 554, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 15. (3109.5390)

O projeto traz ao Café Couture duas bandas de rock e quatro dos melhores DJ’s da cena indie rock de Fortaleza. As apresentações começam as 19 horas em ponto com a discotecagem do Dj Dado, do Noise 3D, seguida do show da banda Moço Velho, com influência de sonoridades setentistas.

Baladinha RioMar

Sábado (28), das 15h às 19h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Gratuito. (3066.2000)

O RioMar Fortaleza promove a primeira Baladinha RioMar para animar o dia da criançada, A ideia é trazer muita música e animação com os djs Marciano Djow e Morr. O evento vai contar com a participação do robô Cyber Tron, maquiagem facial neon e também personagens da Blitz.

Festival de Comida Nordestina

Sábado (28), a partir das 18h, no Mercado Cultural dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n, Centro). Grátis. (3105.1292)

Sucesso durante o ano, o Festival de Comida Nordestina é um encontro cultural e gastronômico focado em culinária regional. Até este sábado (28), os mais renomados chefs de cozinha se encontram para apresentar ao público petiscos tipicamente nordestinos, capazes de agradar a todos os paladares mais exigentes.

Cinema

Especial

A Noiva do Deserto

(ARG/CHI - 2017) Cinema do Dragão: 18h (somente dia 29/04) e 20h (somente dia 28/04)

Drama - 12 anos - 78 min. De Cecilia Atán, Valeria Pivato. Com Paulina García. Depois de 20 anos trabalhando com empregada doméstica, Teresa perde o emprego. Chamada para ajudar na preparação de um casamento no interior, ela inicia viagem mas, no caminho, esquece a bolsa dentro do trailer de Gringo.

Antes Que Tudo Desapareça

(JAP - 2018) Cinema do Dragão: 15h (somente dia 28/04)

Ficção científica - 14 anos - 129 min. De Kiyoshi Kurosawa. Com Masami Nagasawa. Narumi Kase está desconfiada, pois seu marido Shinji Kase, voltou para casa depois de dias desaparecido e, parece ser outra pessoal. O que ela nem imagina é que, na verdade, o corpo de Shinji foi assumido por um alienígena que veio anunciar uma invasão à Terra.

Arábia

(BRA - 2017) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 16 anos - 97 min. De Affonso Uchoa. Com Aristides de Sousa. Em Ouro Preto, um jovem encontra o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e embarca numa jornada pelas condições de vida de trabalhadores marginalizados.

Arpilleras: Atingidas por Barragens Bordando Resistências

(BRA - 2017) Cineteatro São Luiz: 9h40 (somente dia 28/04)

Documentário - Livre - 103 min. De Dira Paes. Cinco mulheres de diferentes regiões do país, foram vítimas de desastres ambientais que resultaram no desabamento de barragens. Agora, por meio de entrevista o documentário mostra como elas tentam superar o ocorrido por meio da técnica chilena de costura das "arpilleiras". Ao mesmo tempo, o papel da mulher na sociedade brasileira também é abordado em todo o filme.

Deixe A Luz do Sol Entrar

(FRA - 2018) Cinema do Dragão: 16h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Claire Denis. Com Juliette Binoche. Artista parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que está à procura de um amor na romântica capital da França.

Onde Nascem os Bravos

(BRA - 2017) Cineteatro São Luiz: 19h (somente dia 28/04)

Drama - 14 anos - 85 min. De Daniell Abrew. Com Camilo Vidal. Mumbaca, um ex-soldado de uma força volante que se tornara bandoleiro, no final do século XX, distante do crime e da violência que se alastrava pelo Nordeste, tem sua esposa cruelmente assassinada pelo famigerado cangaceiro Alfinete. Perdidos nas matas inóspitas do sertão e separados pelo ofício, os dois travam uma batalha particular ao passo que enfrentam as intempéries da natureza e os limites da sobrevivência.

Severina

(BRA/URU - 2017) Cinema do Dragão: 18h (somente dia 28/04) e 20h (somente dia 29/04)

Drama - 12 anos - 100 min. De Felipe Hirsch. Com Javier Drolas. Dono de livraria se encanta com uma mulher que visita sua loja diariamente para cometer furtos.

Stromboli

(ITA - 1951) Cinema do Dragão: 14h30 (somente dia 29/04)

Drama - 12 anos - 107 min. De Roberto Rossellini. Com Ingrid Bergman. Na Itália, após o fim da 2ª Guerra Mundial, Karen, uma lituana, se casa com um pescador, Antonio, para deixar de viver em Farfa, um campo de concentração, pois não conseguiu um visto de emigração para a Argentina.

Estreia

Tudo que Quero (EUA - 2018) Del Paseo: 14h, 15h50, 17h40 e 19h30| RioMar: (VIP): 13h30 e 19h | Iguatemi: 19h30 e 21h55 Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para concorrer em uma competição de escrita sobre Star Trek.

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018) Aldeota: 14h30, 17h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30 | Messejana (DUB): 19h30| Messejana (DUB): 15h15 e 18h30| Messejana (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | Via Sul (DUB): 18h30| Via Sul (3D - DUB): 14h, 17h30e 21h | Via Sul (DUB): 13h, 16h15 e 19h30|Via Sul (3D): 20h30| Benfica (3D - DUB): 14h e 17h05| Benfica (3D): 20h10 | Benfica (DUB): 15h35 e 19h10| North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h e 20h | North Jóquei : 16h20 | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | RioMar(4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | RioMar (4DX - 3D): 21h | RioMar (VIP - 3D): 13h, 16h30, 20h e 23h30 | RioMar(VIP): 14h30, 18h e 21h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 12h, 15h15, 18h45 e 22h15 | RioMar (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h | RioMar Kennedy (3D): 17h30 e 21h | RioMar Kennedy (DUB): 13h30, 16h45 e 20h | North Shopping (DUB): 13h30, 16h40 e 19h50| North Shopping (3D - DUB): 11h30, 14h40, 17h50 e 21h| North Shopping (DUB): 13h50, 17h e 20h10 | North Shopping (3D - DUB): 14h10, 17h20 e 20h30| Iguatemi (3D): 14h, 17h10 e 20h20| Iguatemi (3D): 12h30| Iguatemi (3D - DUB): 15h40, 18h50 e 22h | Iguatemi (3D): 15h, 18h10 e 21h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h10, 19h20 e 22h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h| Iguatemi (3D): 19h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 16h40| Iguatemi: 20h40 | Parangaba: 13h20| Parangaba (DUB): 16h25, 19h30 e 22h35| Parangaba (3D): 18h e 21h10| Parangaba (3XPLUS - 3D): 22h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h, 16h05 e 19h10| Parangaba (3D - DUB): 17h10 e 20h20| Maranguape (DUB): 18h e 21h15 | Maranguape (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 13h30 e 16h45| North Maracanaú (3D - DUB): 20h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 18h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 17h45 e 20h45| Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 21h |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 17h e 21h | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 21h

Ação - 156 min. De Joe Russo. Com Robert Downey Jr. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Em cartaz

Pantera Negra

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 17h e 20h | Iguatemi (DUB): 21h40

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

7 Dias em Entebbe

(RU - 2018) Del Paseo: 21h20| RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 17h40

Suspense - 12 anos - 107 min. De José Padilha. Com Daniel Brühl, Rosamund Pike. Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel-Aviv à Paris foi sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns para ser negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decidiu organizar uma operação de resgate atacar o campo de pouso e soltar os reféns.

Com Amor, Simon

(EUA - 2018) RioMar Kennedy (DUB): 22h15 | Sobral (DUB): 20h30

Drama - 12 anos - 109 min. De Greg Berlanti. Com Nick Robinson. Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018) Aldeota: 21h | Benfica (DUB): 13h | Benfica (DUB): 18h | North Jóquei (DUB): 19h30 e 21h40 | RioMar (DUB): 16h30 | RioMar: 19h30 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h45 e 21h | North Shopping (DUB): 15h35 e 19h35| Iguatemi: 20h | Iguatemi (DUB): 15h40| Parangaba: 21h50 | Parangaba (DUB): 13h40 e 17h40

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Jogador Nº1

(EUA - 2018) Benfica (DUB): 15h15| Iguatemi: 21h40| Iguatemi (DUB): 16h30| Parangaba (DUB): 14h

Ficção científica - 10 anos - 140 min. De Steven Spielberg. Com Tye Sheridan. Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Nada a Perder

(BRA - 2017) Messejana: 14h40, 17h20 e 20h

| Via Sul: 14h30| Benfica: 13h| Benfica: 14h55, 17h30 e 20h05 | North Jóquei: 16h e 19h | RioMar: 15h, 18h e 21h15 |RioMar Kennedy: 13h45, 16h30 e 19h30 North Shopping: 13h | North Shopping: 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Iguatemi: 14h, 16h30 e 19h | Iguatemi: 13h, 15h30, 18h e 20h30 | Parangaba: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| Maranguape: 14h40 | North Maracanaú: 15h | Cine Aracati: 18h | Limoeiro do Norte: 18h | Quixadá: 18h |Sobral: 15h e 18h

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do self made man que enfretou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

O Homem das Cavernas

(RU/EUA/FRA - 2018) Iguatemi (DUB): 13h30

Animação - Livre - 89 min. De Nick Park. Com Marco Luque. Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Os Farofeiros

(BRA - 2017) Iguatemi: 14h45 e 17h05 | Iguatemi: 22h | Iandê Caucaia: 14h20

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Pedro Coelho

(EUA - 2018) Via Sul (DUB): 13h30| Via Sul (DUB): 15h | Benfica (DUB): 13h15| RioMar (DUB): 13h | Aracati (DUB): 13h30 | Limoeiro do Norte (DUB): 13h30| Quixadá (DUB): 13h30

Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson. Pedro Coelho apronta na casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Rampage - Destruição Total

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 14h30| Via Sul (DUB): 19h15| Via Sul (DUB): 16h e 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 18h | Benfica (DUB): 19h55| North Jóquei (DUB): 14h20 e 17h |RioMar (DUB): 15h45 | RioMar: 18h15 e 21h | RioMar Kennedy (DUB): 14h30 | RioMar Kennedy(DUB): 13h15 e 18h | Iguatemi: 19h20 | Iguatemi (DUB): 14h10| Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30| North Maracanaú (DUB): 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 16h20 e 20h40| Aracati (DUB): 15h30 e 20h30 | Limoeiro do Norte) (DUB): 15h30 e 20h30 | Quixadá (DUB): 15h30 e 20h30| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris. Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.

Submersão

(EUA - 2018) RioMar: 14h

Suspense - 14 anos - 112 min. De Wim Wenders. Com James McAvoy. Danielle é uma exploradora do oceano que descobre um novo desafio: uma terrível, porém pioneira, descida ao abismo Ártico. James é um empreiteiro acusado de ser um espião e interrogado por jihadistas africanos que irá se unir à moça para ajudá-la em sua missão.

Um Lugar Silencioso

(EUA - 2018)Aldeota: 15h, 17h e 19h | Messejana (DUB): 17h15| Messejana (DUB): 21h30| Via Sul (DUB): 17h15 e 21h45| North Jóquei (DUB): 13h50 e 22h10 | RioMar: 14h20, 16h40, 19h15 e 21h30 | RioMar Kennedy (DUB): 17h, 19h15 e 21h30 | North Shopping (DUB): 17h35 e 21h35| Iguatemi (DUB): 13h20| Iguatemi (DUB): 15h30| Iguatemi: 15h50, 19h50 e 21h50| Iguatemi (DUB): 13h50 e 17h50 | Parangaba: 19h40 | Parangaba (DUB): 15h40 | North Maracanaú (DUB): 21h45| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (DUB): 18h35

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.