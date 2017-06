Confira a programação cultural deste fim de semana (24 e 25/12)

00:00 · 24.12.2016

Invasão Zumbi

(COR SUL - 2016)North Maracanaú 02 - DUB: 21h15 | Messejana 04 - DUB: 21h | Via Sul 04 - DUB: 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 20h55 | North Shopping 01 - DUB: 21h10 (somente domingo) | Iguatemi 02 - DUB: 20h10 e 22h40 (somente sábado)

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik.Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

ESTREIA

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40 (somente domingo), 19h30 (somente domingo) e 21h20

(somente domingo) | Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Messejana 02: 13h (somente sábado), 15h15 (somente sábado), 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 01: 13h (somente sábado), 16h (somente sábado), 17h15, 19h30, 21h45 | Benfica 01: 14h, 15h55, 18h e 20h | Rio Mar 04 - VIP: 14h30, 16h40 (somente domingo), 19h20 (somente domingo) e 21h45 (somente domingo) | Rio Mar 06 - 14h, 16h, 18h20 (somente domingo) e 20h40 (somente domingo) | Rio Mar 08 - DUB: 13h30 (somente domingo), 15h30, 17h40 (somente domingo), 20h (somente domingo) e 22h (somente domingo) | Rio Mar Kennedy 03: 13h30 (somente sábado), 15h30 (somente domingo), 18h (somente domingo), 20h10 (somente domingo) e 22h20 (somente domingo) | Rio Mar Kennedy 04:14h50, 16h50 (somente domingo), 19h20 (somente domingo) e 21h20 (somente domingo) | North Jóquei 02: 15h20, 17h40, 20h (somente domingo) e 22h20 (somente domingo) | North Jóquei 04: 14h20, 16h40, 19h (somente domingo) e 21h20 (somente domingo) | North Shopping 03: 15h20 (somente domingo), 17h20(somente domingo), 19h20 (somente domingo) e 21h20 (somente domingo) | North Shopping 04: 16h30 (somente domingo), 18h30 (somente domingo) e 20h30 (somente domingo) | Iguatemi 04: 13h05, 15h05, 17h05 (somente domingo), 19h05 (somente domingo) e

21h05 (somente domingo) | Iguatemi 05: 20h35 (somente domingo) e 22h45 (somente sábado) | Iguatemi 06: 14h, 16h, 18h (somente domingo), 20h (somente domingo) e 22h (somente domingo) | Iguatemi 09: 13h30 (somente sábado), 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 e 23h30 (somente sábado)| Parangaba 01: 14h20, 16h15, 18h10, 20h05, 22h e 23h55 (somente sábado) | Parangaba 02: 13h20, 15h15, 17h10, 19h05 e 21h e 22h55 (somente sábado) | North Maracanaú 03: 14h45 (somente sábado), 17h, 19h15 e 21h30 | Caucaia 04: 14h05, 15h45, 17h25, 19h05 e 20h45 | Aracati 01: 15h, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 01: 15h, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral) 02: 15h, 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. Dem César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos e Carlos Alberto quer reatar o casamento. Mas Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos Juliano e Marcelina.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 19h e 21h10 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 (somente domingo) | Del Paseo 01 - DUB: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 | Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h45 (somente sábado), 16h15 e 18h45 | North Maracanaú 04 - DUB: 13h (somente sábado) e 15h30 | Messejana 04 - DUB: 13h30 (somente sábado), 16h e 18h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h (somente sábado), 16h30 e 19h | Via Sul 04 - DUB: 14h (somente sábado), 16h30 e 19h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h30 (somente sábado), 16h e 18h30 | Via Sul 06 - DUB: 21h | Benfica 03 - DUB: 13h, 15h15, 17h25 e 19h40 | Rio Mar 03 - VIP - DUB: 15h20 e 18h20 (somente domingo) | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h45 (somente sábado), 16h20 (somente domingo), 19h (somente domingo) e 21h30 (somente domingo) | Rio Mar 09 - DUB: 14h30, 17h (somente domingo) e 19h40 (somente domingo) | Rio Mar Kennedy 02 - 3D - DUB: 14h10, 17h (somente domingo) e 19h40 (somente domingo) | Rio Mar Kennedy 06 - DUB: 13h15 (somente sábado) e 15h50 | North Jóquei 01 - DUB: 15h, 18h e 20h40 (somente domingo) | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h30 (somente sábado) e 16h | Caucaia 02 - DUB: 16h25 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h e 18h35 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 (somente domingo) | Iguatemi 03 - DUB: 13h40 (somente sábado), 16h, 18h20 e 20h40 | Parangaba 05 - 3D - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40 e 20h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016)UCI Kinoplex Iguatemi 07: 14h35, 19h10 e 23h45 (somente sábado)

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou não.

A Última Ressaca do Ano

(EUA - 2016)Benfica 04 - DUB: 19h50 | Iguatemi 11: 13h10 | Caucaia 01 - DUB: 16h45 e 20h45

Comédia - 16 anos - 105 min. De Josh Gordon e Will Speck. Com Jennifer Aniston. O Natal está chegando e a tradicional festa da empresa vai acontecer. Tem algumas pessoas que não suportam a data, mas muitos funcionários aguardam a celebração ansiosamente.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016)Via Sul 06 - DUB: 14h20 (somente sábado) | North Shopping 01 - DUB: 15h30 (somente domingo) e 18h25 (somente domingo) | Iguatemi 10: 20h35 e 23h20 (somente sábado) | Iguatemi 10 - DUB: 15h05 e 17h50

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens.

Anjos da Noite 5 - Guerras de Sangue

(EUA - 2016)Messejana 03 - DUB: 20h (somente domingo) e 22h (somente domingo) | Via Sul 06 - DUB: 17h (somente domingo) e 19h15 (somente domingo) | Benfica 04 - DUB: 13h10 e 17h50 | North Shopping 06 - DUB: 16h30 (somente domingo) e 18h40 (somente domingo) | Parangaba 06 - DUB: 22h20 | Caucaia 01 - DUB: 14h45 e 18h45

Ação - 12 anos - 90 min. De Anna Foerster. Com Theo James. O clã dos vampiros e dos Lycans estão em guerra há séculos. Todos os que A vampira Selene amava, foram caçados e mortos. Agora, os Lycans têm um novo líder, Marius, que quer o sangue de Selene.

As Aventuras de Robinson Crusoé

(BEL/FRA - 2016)Cinema Benfica 02 - DUB: 15h35

Animação - Livre - 90 min. De Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Com Cindy Aus Marzahn. O papagaio Tuesday sonha em conhecer o mundo e isso pode se realizar quando, na ilha onde mora, aparece o jovem Robinson Crusoé.

Doutor Estranho

(EUA - 2016)Iguatemi 05 - DUB: 16h05

Aventura - 12 anos - 115 min. De Scott Derrickson. Com Benedict Cumberbatch. O neurocirurgião Stephen Strange sofre um acidente e como sequela ele perde a habilidade com as mãos. Desesperado para voltar a ser um médico de prestígio, Stephen vai ao Himalaia em busca de cura.

Elis

(BRA - 2016)Iguatemi 04: 13h10 e 18h05 | Iguatemi 05: 13h40

Drama - 14 anos - 110 min. De Hugo Prata. Com Andréia Horta. Cinebiografia conta a história da cantora Elis Regina. Ela começou a cantar ainda na infância e deixou o Rio Grande Sul para galgar passos mais largos na carreira.

Jack Reacher - Sem Retorno

(EUA - 2016)UCI Kinoplex Iguatemi 03: 23h (somente sábado)

Ação - 14 anos - 118 min. De Edward Zwick. Com Tom Cruise. O ex-policial do exército Jack Reacher volta a sua antiga unidade na Virgínia para conhecer a nova comandante, Susan Warner. Mas ao chegar lá, ele descobre que a oficial foi presa injustamente e Reacher investiga o que aconteceu.

Masha e o Urso

(BRA/RUS - 2016)UCI Kinoplex Iguatemi 10: 13h20 | Renato Aragão (Sobral) 01: 15h

Animação - Livre - 75 min. De Oleg Kuzovkov. Com Maisa Silva. Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em s enrascadas.

O Shaolin do Sertão

(BRA - 2016)Iguatemi 04: 23h10 (somente sábado)

Comédia - 12 anos - 100 min. De Halder Gomes. Com Edmilson Filho. Aluízio é louco por filmes de artes marciais e de tão aficionado, começa a acreditar que é um shaolin. Isso o faz virar motivo de piada na sua cidade, Quixadá.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Centerplex Via Sul 02 - DUB: 17h45 (somente domingo) | Via Sul 06 - DUB: 21h15 (somente domingo) | Rio Mar 10: 18h40 (somente domingo) | Rio Mar Kennedy 06: 18h30 (somente domingo) e 21h (somente domingo) | Iguatemi 11: 15h25, 17h30, 19h35, 21h40 e 23h45 (somente sábado) | North Maracanaú 04 - DUB: 17h50 (somente domingo) | Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Rogue One - Uma História de Star Wars

(EUA - 2016)Aldeota 01: 14h e 16h30 | Aldeota 03 - 3D: 16h30 (somente sábado), 19h (somente domingo) e 21h30 (somente domingo) | Pátio Dom Luís 02 - 3D: 19h e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 20h30 (somente domingo) | Messejana 01 - 3D: 17h30 (somente domingo) | Messejana 03 - DUB: 17h (somente domingo) | Via Sul 02 - DUB: 14h45 (somente domingo) e 20h (somente domingo) | Via Sul 03 - 3D - DUB: 17h30 (somente domingo) | Via Sul 03 - 3D: 20h30 (somente domingo) | Via Sul 05 - 3D - DUB: 21h (somente domingo) | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h e 17h30 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | Benfica 04 - DUB: 15h10 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 18h40 (somente domingo) | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h20 (somente sábado), 16h20, 19h20 (somente domingo) | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 19h (somente domingo) e 22h (somente domingo) | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 14h,17h20 (somente domingo) e 20h20 (somente domingo) | Rio Mar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 15h | Rio Mar 05 - MACRO-XE - 3D: 18h (somente domingo) e 21h15 (somente domingo) | Rio Mar Kennedy 01 - 3D - DUB: 13h (somente sábado) e 19h (somente domingo) | Rio Mar Kennedy 01 - 3D: 16h e 22h (somente domingo) | Rio Mar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h30, 17h30 (somente domingo) e 20h30 (somente domingo) | North Shopping 02 - 3D - DUB: 17h30 (somente domingo) e 20h20 (somente domingo) | North Shopping 06 - DUB: 21h (somente domingo) | Iguatemi 01 - 3D: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 13h, 15h45, 18h30, 21h15 e 23h55 (somente sábado) | Iguatemi 12 - DUB: 14h30, 17h15, 20h e 22h45 (somente sábado) | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Parangaba 04: 18h | Parangaba 04 - DUB: 15h10 e 20h45 | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h (somente domingo), 18h (somente domingo) e

21h (somente domingo) | North Maracanaú 04 - DUB: 20h (somente domingo) | Caucaia 02 - DUB: 14h e 18h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h05 e 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando combatentes se juntam para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 05 - DUB: 21h30 (somente domingo) | Rio Mar 03 - VIP: 21h (somente domingo) | Rio Mar 09: 22h15 (somente domingo) | Rio Mar 10 - DUB: 21h40 | Iguatemi 05: 18h30 | Iguatemi 07: 21h40 | Iguatemi 07 - DUB: 17h05 | Parangaba 04 - DUB: 13h05

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando fez um ato de heroísmo. Após enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião no Rio Hudson, em Nova York, e todos escapam ilesos.

AGENDA

Fertinha

No JamRock O aniversário de cinco anos da Fertinha, balada mensal do Mambembe, fecha o ano com uma edição em um espaço maior, o JamRock. Coletivo formado por cinco DJs (Bia Turri, Cé da Silva, Darwin Marinho, Estácio Facó e Erick Amorim), a Fertinha toca do pop e latinidades ao funk e soul. De sábado para domingo, 1h, no JamRock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 30 (no local). (3048.6060)

Natalzinho

Do sábado para domingo, 1h, no Berlinda (Rua Dragão do Mar, 198, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). (3093.6014)

Após a ceia de Natal, o Berlinda Club espanta o tédio abrindo sua pista para a Fliperama Party, com muito indie rock nos sets dos DJs Dado, Marquinhos, Thales, Thiago Guiness. A casa oferece ainda o acesso interno liberado ao Let's Go Bar, onde rola a festa Quartinho, do pop ao funk, com os DJs Mateus, Magalz, Dário, Jorge.

NOITE DO VINIL

Domingo, 20h, no Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788, Lj. 1, Aldeota). Couvert artístico: R$ 10. (3224.3351)

A noite do domingo de Natal vai ser animado no Floresta Bar, que promete seis horas de festa tocando do rock ao brega, do punk ao pop, entrando pela madrugada. No comando da balada, estará o DJ Carlos Magno (CMdj), famoso por sua coleção de vinis. É a 54ª edição da Noite do Vinil - Especial de Natal. Mesas mais animadas vão ganhar baldes de cerveja.

NATAL DO COLOSSO

Sábado, 23h59, no Colosso Lake Lounge (Rua Hermenegildo Sa Cavalcante, s/n, Edson Queiroz). Ingressos: R$ 500 (homem - inteira) e R$ 160 (mulher - inteira). (8160-0088)

O "Natal do Colosso" terá como atrações o cantor Marcinho, além dos DJs RodMac, André Guerreiro e Thiago Camargo. O público também confere o projeto Sax in the House, que une o som melódico do saxofone de Rafael Sax com o beat da house music do DJ Pimpo Contursi e deixa a pista fervendo.

Despedida do papai noel

Sábado, passeios às 15h, 15h30, 16h e 16h30, no North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo). Grátis. (3404.3000)

Papai Noel do North Shopping se despede com passeios gratuitos no Expresso Polar, um trenzinho animado pelo Bom Velhinho e suas Noeletes. Haverá distribuição de convites, sendo 200 para o público geral e 20 para os clientes do fraldário. Para participar, os interessados precisam solicitar o seu passaporte (convite) no setor de atendimento ao cliente (piso 3). Os passaportes são limitados por um convite por CPF, sendo um adulto e uma criança. Os passeios serão organizados por horários. A fila para troca do convite será formada a partir das 14h, do dia 24.