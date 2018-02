Confira a programação cultural deste fim de semana (24 e 25/02)

00:00 · 24.02.2018

Espetáculo 5x Comédia

Após um hiato de quase 20 anos, o espetáculo "5x Comédia", uma das grandes sensações do teatro brasileiro da década de 90, volta aos palcos, dessa vez no Teatro RioMar Fortaleza, com direção de Monique Gardenberg e Hamilton Vaz Pereira, a nova montagem possui cinco esquetes escritos e interpretados por alguns dos mais incensados nomes do humor e da nova dramaturgia contemporâneos. Nesta versão do século XXI, Bruno Mazzeo, Debora Lamm, Fabiula Nascimento, Luis Miranda e Thalita Carauta têm a incumbência de dar vida aos personagens. Luis Miranda interpretará um texto de sua própria autoria. Sábado (24), às 21h e domingo (25), às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia) na plateia alta; R$80 (inteira) e R$40 (meia) na plateia baixa B; R$100 (inteira) e R$50 (meia) na plateia baixa A. (3066.2000)

Espetáculo A de Alencar

Sábado (24) e domingo (25), às 16h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

Em um mundo imaginário fantástico, com direito a vilão e tudo, José de Alencar é um menino sonhador que vive uma aventura literária. Com ajuda de uma pena mágica, ele faz criar inusitados personagens que travam uma emocionante história repleta de música, mistério e trapalhadas. No palco, o universo das personagens do escritor José de Alencar chega para contagiar e despertar no público o gosto pela leitura. Na história tudo é mágico, o cenário é reciclado, a cultura é cearense e a arte é circense.

Festival RioMar de Teatro de Bonecos

Sábado (24) e domingo (25), às 15h e às 19h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Grátis. (3066.2002)

Com o melhor da tradição cênica, o primeiro Festival apresenta um mundo de fantasias e resgata a magia da brincadeira. No sábado, "A Triste História de Catarina" e "Billy e As Aventuras da Bruxa Catifunda". No domingo, "A Bela Adormecida" e "O Mágico de Oz".

Jazz Em cena: Tributo a Chico Pinheiro

Sábado (24), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D´Eu, 560, Centro). Grátis. (3209.3500)

Neste sábado, o projeto Jazz em Cena apresenta o show "Tributo a Chico Pinheiro", com o guitarrista Hermano Faltz e convidados: os cantores Marcus Caffé, Pedro Frota e Rebeca Câmara. O cantor, compositor e violinista Chico Pinheiro é um dos nomes que vêm redefinindo a música brasileira.

Baile FUnk - Ritmo Mexicano

Sábado (24), às 23h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (até 0h) e R$25 (após 0h) na pista; R$80 no camarote. (3219.0744)

Prepara-se para uma noite mexicana regada de muita tequila, reggaeton e funk até amanhecer na Boate Level. O som ficará por conta de Alyson Dj, Amabillis Ohanna, Italo Bergman, Lourran Carneiro, Ph Archibald, Fábio Balack e Sergio Klisman.

MERCADO GEEK

Sábado (24), a partir das 15h, na Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira (Avenida da Universidade, 2572, Benfica). Grátis. (3105.1299)

Esta edição do evento conta com programação ampliada. Além da feira de quadrinhos e produtos geek, diversas atividades: quatro estações de games permitirão aos visitantes experimentar jogos, concursos de cosplays e de grupos de dança K-Pop.

Cine Foto

Domingo (25), às 10h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Grátis. (3017.3661)

O projeto exibe os filmes ganhadores do Oscar de fotografia e neste domingo traz um dos mais famosos filmes noir dos anos 40. O público vai assistir ao longa-metragem "Laura", ganhador no Oscar em 1944 na categoria fotografia. A trama envolve um detetive famoso de Manhattan que investiga o assassinato de uma famosa executiva.

Cinema

Especial

Acossado

(FRA - 1960)

Cinema do Dragão: 16h10 (somente dia 24/02), 16h15 (somente dia 25/02) e 20h

Drama - 14 anos - 90 min. De Jean-Luc Godard. Com Jean Seberg. Michel rouba um carro e depois mata um policial. Ele então busca refúgio nos braços de Patricia.

Blade Runner 2049

(EUA - 2017)

Cineteatro São Luiz: 16h30 (somente dia 24/02)

Ficção científica - 14 anos - 163 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. O policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça a humanidade e por causa disso começam a ser caçados.

Blade Runner: O Caçador de Androides

(EUA - 1982)

Cineteatro São Luiz: 14h (somente dia 24/02)

Ficção científica - 14 anos - 117 min. De Ridley Scott. Com Harrison Ford. Policiais de um esquadrão de elite, conhecidos como Blade Runner, têm ordem de atirar para matar em robôs replicantes encontrados na Terra, mas tal ato não é chamado de execução e sim de remoção.

Me Chame Pelo Seu Nome

(FRA/ITA - 2017)

Cinema do Dragão: 13h30 (somente dia 24/02) e 15h (somente dia 25/02)

Drama - 14 anos - 130 min. De Luca Guadagnino. Com Armie Hammer. O adolescente Elio está passando férias na Riviera Italiana. Um visitante chega, Oliver, transformando a rotina de Elio.

Paulistas

(BRA - 2017)

Cinema do Dragão: 18h

Documentário - Livre - 89 min. De Daniel Nolasco. O documentário apresenta as transformações de Paulistas, região rural de Goiás.

Sem Amor

(RUS/FRA - 2017)

Cinema do Dragão:15h50 (somente dia 24/02) e 17h20 (somente dia 25/02)

Drama - 14 anos - 128 min. De Andrey Zvyagintsev. Com Maryana Spivak. Boris e Zhenya estão se divorciando. Com tantas preocupações eles acabam não dando atenção ao filho Alyosha, que acaba desaparecendo.

Wall-e

(WALL-E - EUA - 2008)

Cineteatro São Luiz: 10h (somente dia 24/02)

Animação - Livre - 97 min. De Andrew Stanton. Com Ben Burtt. Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que o retiro durasse alguns poucos anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. Wall-E é o último destes robôs, que se mantém em funcionamento graças ao auto-conserto de suas peças.

Estreia

A Grande Jogada

(EUA/CHI - 2017) Via Sul: 15h, 18h e 21h | RioMar: 19h30 e 22h30 | Iguatemi: 15h45, 18h35 e 21h25 | Parangaba: 17h40 e 20h30

Drama - 14 anos - 140 min. De Aaron Sorkin. Com Jessica Chastain. Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos, a esquiadora Molly Bloom decide tirar um ano de folga e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles.

Trama Fantasma

(EUA - 2017)

Aldeota: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar (VIP): 13h30, 16h45 e 20h | Iguatemi: 16h30, 19h10 e 21h50

Drama - 12 anos - 131 min. De Paul Thomas Anderson. Com Daniel Day-Lewis. Reynolds Woodcock é um renomado estilista que trabalha ao lado da irmã para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Mas tudo muda quando ele conhece Alma.

Em cartaz

A Forma da Água

(EUA - 2017)

Del Paseo: 19h e 21h30 | Messejana (DUB): 18h15 e 21h | Benfica (DUB): 17h50 e 20h15 | RioMar: 16h45 | Iguatemi: 19h30 e 21h55 | Iguatemi (DUB): 17h05 | Parangaba (DUB): 21h10 | North Maracanaú (DUB): 17h45 e 20h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Fantasia - 16 anos - 123 min. De Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins. Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local.

Cinquenta Tons de Liberdade

(EUA - 2018)

Aldeota: 15h e 17h | Del Paseo: 14h30 e 16h40 | Messejana (DUB): 14h45, 17h, 19h15 e 21h45 | Messejana (DUB): 16h | Via Sul (DUB): 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul (DUB): 18h15 | Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 20h | North Jóquei (DUB): 13h20, 15h50, 18h20 e 20h50 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h, 19h30 e 22h10 | RioMar (VIP): 13h, 16h, 19h e 21h45 | RioMar (DUB): 14h20 e 19h40 | RioMar: 17h e 22h20 | RioMar (DUB): 13h30, 16h e 18h45 | RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h15, 19h45 e 22h10 | RioMar Kennedy (DUB): 14h, 16h15 e 21h15 | RioMar Kennedy: 18h45 | North Shopping (DUB): 18h50 e 21h10 | North Shopping (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h | North Shopping (DUB): 15h30, 17h50 e 20h10 | Iguatemi (DUB): 13h30, 15h45, 18h, 20h15 e 22h30 | Iguatemi: 14h50, 17h05, 19h20 e 21h35 | Parangaba: 22h30 | Parangaba (DUB): 13h30, 15h45, 18h e 20h15 | Maranguape (DUB): 18h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h30, 16h45, 19h e 21h30 | Aracati (DUB): 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 19h e 21h | Quixadá (DUB): 19h e 21h | Sobral (DUB): 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 16h25 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Romance - 16 anos - 106 min. De James Foley. Com Dakota Johnson. Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor e intimidade. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Eu, Tonya

(EUA - 2017)

Cinema do Dragão: 14h (somente dia 24/02) e 19h50 (somente dia 25/02) | RioMar: 14h | Iguatemi: 13h

Drama - 14 anos - 120 min. De Craig Gillespie. Com Margot Robbie. A patinadora Tonya Harding acaba envolvida num plano bizarro durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994.

Extraordinário

(EUA - 2017) Benfica (DUB): 19h40 | North Shopping (DUB): 15h10 | Iguatemi (DUB): 17h10 e 19h35 | Parangaba (DUB): 16h15

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular.

Fala sério, mãe!

(BRA - 2017)

North Shopping: 14h10 e 16h | Iguatemi: 13h10

Comédia - 10 anos - 95 min. De Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela. Ângela Cristina não imaginava que sua vida se transformaria quando teve a primeira filha, Malu.

Jumanji: Bem Vindo À Selva

(EUA - 2017)

North Jóquei (DUB): 21h50 | RioMar Kennedy (DUB): 18h15 | Parangaba (DUB): 18h40

Aventura - 12 anos - 119 min. De Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson. Quatro estudantes são transportados para o universo de um jogo e enfrentam grandes perigos para conseguirem voltar ao mundo real.

Lady Bird: A Hora de Voar

(EUA - 2017)

Aldeota: 19h e 21h | RioMar: 13h e 18h | Iguatemi: 13h20 (somente dia 24/02) e 14h20 (somente dia 25/02)

Drama - 153 min. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan. Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe.

Maze Runner: A Cura

Mortal (EUA - 2018)

Benfica (DUB): 15h05 | North Jóquei (DUB): 18h40 | | RioMar Kennedy (DUB): 20h45 | North Shopping (DUB): 20h10 | Iguatemi (3D): 22h | Aracati (DUB): 14h | | Limoeiro do Norte (DUB): 14h | Quixadá (DUB): 14h | Iandê Caucaia (DUB): 18h25

Aventura - 12 anos - 141 min. De Wes Ball. Com Dylan O'Brien. Thomas descobre um terrível plano elaborado pela organização CRUEL, que poderá trazer consequências desastrosas para a humanidade.

O Touro Ferdinando

(EUA - 2017)

Via Sul (3D - DUB): 16h |Benfica (DUB): 13h e 17h25 | North Jóquei (DUB): 13h40 e 16h20 | RioMar Kennedy (DUB): 13h30 e 15h45 |North Shopping (DUB): 13h10 | Iguatemi (DUB): 14h10 | Parangaba (DUB): 15h20 | North Maracanaú (DUB): 15h15 | Iandê Caucaia (DUB): 14h20

Animação - Livre - 108 min. De Carlos Saldanha. Com John Cena. Ferdinando é um touro robusto e animal bastante sensível. Para seu desespero, ele acaba sendo escolhido para uma tourada.

Meu Amigo Vampiro

(ALE/HOL - 2017)

Iguatemi (DUB): 13h30 (somente dia 24/02) | Parangaba (DUB): 13h25

Animação - Livre - 80 min. De Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter. Entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades.

Os Parças

(BRA - 2017) North Shopping: 13h20 e 21h20 | Iguatemi: 15h

Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante e Whindersson Nunes.Um grupo de amigos trambiqueiros monta uma empresa de organização de casamentos.

Pantera Negra

(EUA - 2018)

Aldeota (3D - DUB): 13h30 | Aldeota (3D): 16h, 18h30 e 21h | Messejana (DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | Messejana (DUB): 20h | Messejana (3D - DUB): 15h30, 18h30 e 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 15h30 e 18h30| Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (DUB): 14h, 17h e 20h | Via Sul (3D - DUB): 20h30| Benfica (3D - DUB): 14h, 17h10 e 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h e 21h10| North Jóquei (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 14h30 e 17h45| RioMar (4DX - 3D): 21h| RioMar (VIP - 3D): 14h, 17h15, 20h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 15h | RioMar (MACROXE - 3D): 18h20 e 21h30| RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h e 18h | RioMar Kennedy (3D): 21h | North Shopping (DUB): 15h40 e 18h30| North Shopping (3D - DUB): 17h50 e 20h40| Iguatemi (3D - DUB): 13h50, 16h40, 19h30 e 22h20| Iguatemi (3D): 15h30, 18h20 e 21h10| Iguatemi (3D - DUB): 15h50, 18h40 e 21h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 13h20, 16h10, 19h e 21h50| Parangaba: 21h50| Parangaba (DUB): 13h20, 16h10 e 19h | Parangaba (3XPLUS - 3D): 13h50| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 16h40, 19h30 e 22h20| Maranguape (DUB): 15h30| Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h, 17h e 20h | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h45| Iandê Caucaia (3D - DUB): 15h20, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 15h40, 18h10 e 20h40

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Sobrenatural: A última Chave

(EUA - 2017)

North Shopping (DUB): 17h40 | Aracati (DUB): 17h | Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h

Terror - 14 anos - 103 min. De Adam Robitel. Com Lin Shaye. A doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

The Post - A Guerra Secreta

(EUA - 2018)

Iguatemi: 13h20 | RioMar: 21h20

Drama - 12 anos - 115 min. De Steven Spielberg. Com Meryl Streep. Nos anos 70, o editor do jornal The Washington Post conta com o apoio de outra editora para divulgar documento sigiloso do governo americano sobre a Guerra do Vietnã.

Todo o Dinheiro do Mundo

(EUA - 2017)

Sobral (DUB): 15h

Suspense - 16 anos - 133 min. De Ridley Scott. Com Michelle Williams. O sequestro de John Paul Getty III coloca a sua mãe em uma corrida desesperada para convencer o ex-sogro a pagar o resgate milionário do filho.

Três Anúncios Para um Crime

(RU/EUA - 2017)

RioMar: 15h20 e 20h40 | Iguatemi: 17h30, 19h55 e 22h20 | Iguatemi: 14h40

Drama - 16 anos - 116 min. De Martin McDonagh. Com Frances McDormand. Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado da morte de sua filha alugando três outdoors em uma estrada raramente usada.

Viva - A Vida É Uma Festa

(EUA - 2018)

Messejana (DUB): 15h e 17h45 | Via Sul (DUB): 14h45 | Benfica (DUB): 15h15 | Iguatemi (DUB): 13h e 15h15

Animação - Livre - 105 min. De Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez. Certo dia, Miguel toca uma canção e ele e seu cachorrinho vão parar na terra dos mortos.Paddington 2 - (RU/FRA - 2017) Benfica (DUB): 13h | Parangaba (DUB): 14h

Animação - Livre - 103 min. De Paul King. Com Bruno Gagliasso. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber.

Pequena Grande Vida - (EUA - 2017) Del Paseo: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar: 14h, 17h20 e 20h20| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 17h30 | RioMar Kennedy: 20h30 | Iguatemi: 19h30 e 22h15 (somente dia 24/02) |

Parangaba: 16h20 | Parangaba (DUB): 13h45, 19h15 e 22h

Comédia - 14 anos - 136 min. De Alexander Payne. Com Matt Damon. Em Omaha, as pessoas descobrem a possibilidade de reduzir de tamanho, a fim de terem menos gastos. Um homem decide convencer sua esposa a adotar o novo estilo econômico de vida.