Confira a programação cultural deste fim de semana (21 e 22/01)

Festa das Patroas

No Forró no Sítio Rainhas do sertanejo, Marília Mendonça e Maiara & Maraisa comandam a Festa das Patroas neste domingo (22) no Forró no Sítio. É a primeira vez que o trio de sertanejas traz o projeto ao Ceará. Marília Mendonça ficou conhecida graças à música "Alô Porteiro", "Infiel", "Como Faz Com Ela". As irmãs Maiara & Maraisa terão em seu repertório as canções "Você Faz Falta Aqui", "Cruzando os Dedos", "10%", "Medo Bobo", "Fala a Verdade", "Se Olha no Espelho" e "Quase um Casal". O alagoano Mano Walter tocará sucessos como "Balada do Vaqueiro" e "Playboy Fazendeiro". Solteirões do Forró e a dupla cearense Luis Marcelo e Gabriel também sobem ao palco. Na festa, a cantora Paula Mattos fará sua estreia. Domingo (22), a partir das 16h (abertura dos portões), no Forró do Sítio (Eusébio). Ingresso: R$60 (pista, meia), R$ 150 (front, meia) e R$220 (camarote, meia). (98773.7330).

Show de Allexandre Nunes

Domingo, às 18h, na Fábrica de Sonhos, no piso L1, em frente à Planeta Brinquedo, no Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Grátis. (4141.4909)

Representante cearense na 2ª temporada do The Voice Kids, o cantor mirim sertanejo Allexandre Nunes, de 13 anos, se apresenta, neste domingo, na Fábrica de Sonhos, um espaço da Duetos Escola de Música no Shopping RioMar Fortaleza. Haverá aulas de canto neste sábado (17h) e domingo (14h), além de teclado (sábado, 14h) e guitarra (domingo, 16h). Os interessados em participar das aulas e oficinas devem reservar sua vaga pelo email duetos@duetos.Com.Br ou presencialmente 1 hora antes do evento.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, de 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

O público tem acesso ao acervo do chanceler Airton Queiroz, compreendendo obras de Monet, Renoir, Miró, Chagall, Salvador Dalí, Di Cavalcanti, Portinari, Aleijadinho, Leonílson, Raimundo Cela e muitos outros artistas.

Festa da maracutaia

Sábado (21), às 22h, no Bomtequim (R. Monsenhor Furtado, 2071, Rodolfo Teófilo). Ingresso: R$ 10. (98729.3663).

A banda Maracutaia se apresenta, neste sábado, numa festa de pré-carnaval. O grupo promete muito xote, xaxado, forró, lambada, guitarrada, rock, pop e marchinhas de antigas folias. A proposta é oferecer o melhor som para quem gosta de dançar agarradinho, em um ambiente descontraído, que não deixa a cerveja esquentar.

Bloquinho no Park

Sábado, às 15h (concentração), na Avenida Washigton Soares (ao lado do Siará Hall). Ingresso: R$ 60. (9.8989.2369)

O carioca MC Sapão (foto), dos hits "Vou Desafiar Você", "Rei do Baile" e "Resenha", se apresenta na 2ª edição do pré-carnaval do "Bloquinho Park", neste sábado. A folia atrás do trio elétrico ficará completa com o axé e pagode do Parangolé. Também animam Luis Marcelo e Gabriel e Felipim.

Double You NO Let's Go BAR

Sábado, às 21h, no Let's Go Bar (Rua Almirante Jaceguai, 103, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 42 (pista, meia), R$ 72 (front, meia) e R$ 92 (camarote, meia).

William Naraine, líder do Double You, faz show repleto de hits de novelas, como "Please Don't Go" (novela "Despedida de Solteiro") e "She's Beautiful" ("Pátria Minha").

MUSICAL "A Vaca Lelé"

Sábado e domingo, às 17h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 433, Lagoa Sapiranga). Ingresso: R$ 40 (inteira). (3048.1262).

O grupo Bandeira das Artes apresenta musical infantil sobre Matilde, uma vaquinha curiosa que sonha em criar asas e voar.

CINEMA

Especiais

A Economia do Amor

(FRA/BEL - 2016)Cinema do Dragão 01: 14h (somente dia 21/01)

Drama - 10 anos - 100 min. De Joachim Lafosse. Com Catherine Salée. Marie e Boris estão casados há 15 anos e decidem se separar. No entanto, acontece o impasse entre eles na hora de dividir os bens. Ela comprou a casa e ele pagou pela reforma. Agora, Maria e Boris se veem obrigados a viverem juntos enquanto decidem o que fazer com a residência.

Agnus Dei

(FRA/POL - 2016)Cinema do Dragão 02: 16h (somente dia 22/01)

Drama - 14 anos - 100 min. De Anne Fontaine. Com Joanna Kulig. Polônia, 1945. Mathilde Beaulieu trabalha na Cruz Vermelha para cuidar de franceses repatriados que sobreviveram aos campos de concentração na Alemanha. Certo dia, ela recebe a visita de uma freira aflita que a pede para ir ao convento e lá Mathilde descobre várias freiras grávidas.

Beduíno

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 18h (somente dia 21/01)

Drama - 12 anos - 88 min. De Júlio Bressane. Com Alessandra Negrini. Um curioso casal de dramaturgos leva a vida através da arte, onde cada um dos atos das suas existências representam certa conexão entre a vida real e o que é encenado. Com repetições e múltiplas representações entrelaçadas, dentro de um cenário de luz e sombras, a esperança e o desespero se misturam.

Belos Sonhos

(ITA/FRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 16h somente dia 21/01)

Drama - 14 anos - 134 min. De Marco Bellocchio. Com Bérénice Bejo. Um menino é muito apegado com a mãe. Ele cresce, e as responsabilidades de ser adulto pesam em sua vida. Para piorar, o homem tem de enfrentar uma grande dor: a morte de sua mãe.

Câmara de Espelhos

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 19h40 (somente dia 22/01)

Documentário - 76 min - Livre. De Dea Ferraz. Através de entrevistas realizadas com vários homens moradores da Região Metropolitana de Recife, este é um retrato aprofundado sobre o universo masculino e sobre como os homens enxergam o papel das mulheres na sociedade ocidental, tradicionalmente patriarcal e machista, e uma exploração minuciosa sobre a identidade feminina, sobre as violências sofridas pelas mulheres no Brasil.

Divinas Divas

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 15h50 (somente dia 21/01)

Documentário - 14 anos - 110 min. De Leandra Leal. Com Miguel Falabella. Divinas Divas aborda a primeira geração de artistas travestis do Brasil. Rogéria, Valéria, Jane Di Castro, Camille K, Fujica de Holliday, Eloína, Marquesa e Brigitte de Búzios formaram, na década de 1970, o grupo que testemunhou o auge de uma Cinelândia.

Do Outro Lado do Atlântico

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 17h40 (somente dia 22/01)

Documentário - 90 min - Livre. De Daniele Ellery e Márcio Câmara. Documentário filmado em terras brasileiras e na ilha do Cabo Verde, para retratar as semelhanças entre as culturas do Brasil e as de países africanos que tem o português como língua oficial.

Estranhos no Paraíso

(ALE/EUA - 1984)Cinema do Dragão 02: 14h (somente dia 21/01)

Drama - 12 anos - 90 min. De Jim Jarmusch. Com Eszter Balint. O húngaro Bela Molnar, que mora em New York há dez anos, recebe visita de usa jovem prima Eva (Eszter Balint), que veio ao EUA começar uma vida nova.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 14h (somente dia 22/01)

Drama - 12 anos - 101 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito. Mas a situação fica menos dolorosa quando Daniel conhece uma mãe solteira cheia de problemas.

Mãe Só Há Uma

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 16h (somente dia 22/01)

Drama - 16 anos - 82 min. De Anna Muylaert. Com Naomi Nero. Um jovem vive todas as alegrias, desventuras e inseguranças típicas da adolescência. Mas ele ainda sente um grande sofrimento por não se identificar com o corpo que tem. Tudo só piora quando descobre que ele foi roubado da maternidade e precisa se adaptar à sua nova família.

Mamma Roma

(ITA - 1962)Cinema do Dragão 01: 19h30 (somente dia 22/01)

Drama - 14 anos - 106 min. De Pier Paolo Pasolini. Com Anna Magnani. Mamma Roma deixa os dias de prostituta para trás e tudo o que mais quer é se reaproximar do filho adolescente, Ettore. Ela juntou um dinheiro e quer se mudar para Roma, mas o temperamento do filho a faz ter dúvidas se realmente vai alcançar o que sempre sonhou.

O Auge do Humano

(ARG - 2016)Cinema do Dragão 01: 20h20 (somente dia 21/01)

Drama - 14 anos - 100 min. De Eduardo Williams. Com Sergio Morosini. Três jovens de diferentes partes do mundo e aparentemente sem relação entre si vivem experiências parecidas: trabalhar e perder o emprego, buscar identidade e não se encontrar. Exe, argentino, Alf, moçambicano e Archie, das Filipinas, acabam se conhecendo na internet, enquanto buscam algum tipo de conexão. Algumas coisas parecem ser iguais entre eles, ou quase.

O Estranho Caso de Ezequiel

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 19h40 (somente dia 21/01)

Drama - 14 anos - 71 min. De Guto Parente. Com Euzébio Zloccowick. Ezequiel vive solitário após a morte de sua mulher e sua situação vai rapidamente de mal a pior. Em sua resignação e seu silêncio, no entanto, Ezequiel presenciará um evento que transformará a sua vida para sempre.

O Que Está por Vir

(FRA/ALE - 2016)

Cinema do Dragão 02: 14h (somente dia 22/01)Drama - 14 anos - 102 min. De Mia Hansen-Love. Com Isabelle Huppert. A professora de filosofia Nathalie é casada e tem dois filhos. Mas sua vida perfeita acaba do dia para a noite quando descobre que o marido está lhe traindo e ela ainda perde o emprego. Agora, ela precisa superar todos os problemas para recomeçar.

Sangue do meu sangue

(ITA/FRA/SUI - 2015)Cinema do Dragão 01: 18h20 (somente dia 21/01)

Drama - 14 anos - 106 min. De Marco Bellocchio. Com Alba Rohrwacher. No século 17, Federico precisa enterrar o irmão suicida. Mas isso só poderá acontecer quando a amante dele, uma freira, confessar seus pecados. É por isso que ela é torturada até dizer tudo. Os anos passam e chegam aos dias de hoje, quando um russo quer comprar o monastério onde a freira foi torturada.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)RioMar 10: 14h

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. O garoto Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme pela solidão e encontra numa árvore uma forma de superar todo o sofrimento.

Pré-estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017)Messejana 04 - DUB: 16h | Via Sul 06 - DUB: 16h15 | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h20 e 15h20

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina. Lá ela decide se passar por outra pessoa, e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai aprontar muitas aventuras.

Max Steel

(EUA - 2017)Iguatemi 04: 22h (somente dia 21/01)| Parangaba 06 - DUB: 13h15

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente de 16 anos que, como todas as pessoas da sua idade, está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017)Iguatemi 06: 17h20 | Parangaba 01 - DUB: 15h20

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra. Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, seu maior amigo.

Estreia

La La Land - Cantando Estações

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017)

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling, Emma Stone e John Legend . Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra e vaidoso que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante, a sonhadora Mia. Mas esse amor passa por várias provações, já que começam a se dedicar mais e mais ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling, Emma Stone e John Legend . Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra e vaidoso que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante, a sonhadora Mia. Mas esse amor passa por várias provações, já que começam a se dedicar mais e mais ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017)

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em uma clínica psiquiátrica, Beto está desolado por ter sido enganado por um malandro na pele de amigo.

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em uma clínica psiquiátrica, Beto está desolado por ter sido enganado por um malandro na pele de amigo.

Os Saltimbancos

Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 - 99min)Messejana 03: 14h15 e 16h45 | Via Sul 02: 12h45 e 17h30 | RioMar 10: 17h e 19h15 | North Shopping 01: 17h10 | North Shopping 05: 15h50 | Iguatemi 07: 13h, 15h10 e 17h20 | Parangaba 04: 13h10, 15h20 e 17h30 | Sobral 01: 17h e 20h50

Comédia - Livre. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma crise desde a proibição de animais em espetáculos. Barão, dono do circo, acaba aceitando fazer leilões de gado, comícios e outros eventos no circo. Didi e Karina estão infelizes com a situação e decidem montar um novo número para atrair o público.

XXx: Reativado

XXx: Reativado

(EUA - 2017)

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro coloca suas mãos em uma arma indestrutível, a caixa de Pandora.

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro coloca suas mãos em uma arma indestrutível, a caixa de Pandora.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016)Iguatemi 01: 23h15 (somente dia 21/01)

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista (Amy Adams), que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos humanos. Nessa comunicação, ela começa a ter flashbacks que servem para que descobrir o real motivo da vinda dos extraterrestres ao planeta.

Dominação

(IEUA - 2016)Cinema Benfica 01 - DUB: 15h35

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente. Ele tem um desafio quando conhece um menino possuído por um demônio.

Eu Fico Loko

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian sonha ser famoso e quer conquistar uma garota, mas no fim, ele se dá mal.

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian sonha ser famoso e quer conquistar uma garota, mas no fim, ele se dá mal.

Minha Mãe é uma Peça 2

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso como apresentadora de TV. Mas ela não se sente preparada para namorar ou ter um relacionamento, pois na sua vida ela só se importa com os filhos.

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso como apresentadora de TV. Mas ela não se sente preparada para namorar ou ter um relacionamento, pois na sua vida ela só se importa com os filhos.

Moana - um mar de Aventuras

Moana - um mar de Aventuras

(EUA - 2016)

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana adora viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela embarcará em uma jornada épica repleta de espíritos e semideuses.

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana adora viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela embarcará em uma jornada épica repleta de espíritos e semideuses.

Assassins Creed

Assassins Creed

(EUA/RU - 2016)

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 07: 19h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Passageiros

Passageiros

(EUA - 2016)

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, um casal acorda antes do tempo e se envolve amorosamente.

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, um casal acorda antes do tempo e se envolve amorosamente.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Iguatemi 06: 21h50

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes se junta para uma difícil missão: roubar umos planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Benfica 03 - DUB: 15h15 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro entregue às moscas. Com ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atraia a bicharada.