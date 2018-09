Confira a programação cultural deste fim de semana (15 e 16 de setembro)

00:00 · 15.09.2018

Agenda cultural

Feira Mundial Art

Últimos dias para aproveitar a Mundial Art - Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração. O público pode conhecer mais da arte e da cultura de vários países e estados brasileiros por meio dos mais de 10 mil itens distribuídos em 56 estandes em 1.700m² de área de feira. Até domingo (16), no Centro de Negócios do Sebrae (Av. Monsenhor Tabosa, 777). Sábado, 15h às 22h e aos domingo, 15h às 21h. (99645.2244)

Corredor Cultural Benfica 2018

Domingo (16), na Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853, Benfica). Gratuito. (3366.7300)

A primeira edição do Corredor Cultural neste ano acontece neste domingo (16) no mesmo local das edições anteriores. A programação musical inicia com a Big Band (17h), Coral da UFC e Orquestra Sonial (17h50), New Funk (18h20), Renegados (18h40), e o encerramento fica por conta da Rubber Soul Beatles, de São Paulo, cover oficial da banda.

Meu Ceará é Assim

Sábado (15), às 20h, na Vila Azul do Mar (Av. dos Golfinhos, 11, Porto das Dunas). Gratuito. (4012.4213)

A Vila Azul do Mar, espaço de convivência do Beach Park, preparou uma programação diversa para o fim de semana, trazendo música, cultura cearense e mágica para os visitantes. No sábado (15), os músicos do projeto Meu Ceará é Assim sobem ao palco, e são os responsáveis por animar, além de trazer um pouco da história e da cultura do estado para o público.

O Corcunda de Notre Dame

Sábado (15), às 19h e ás 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingresso: R$ 20 e R$ 40. (3099.1290)

O espetáculo “O Corcunda de Notre Dame – O Musical” foi inspirado em uma das obras mais famosas de Victor Hugo, lançado em 1831, considerado o maior romance histórico do autor. A apresentação narra a história do amor altruísta de Quasimodo, deficiente sineiro da catedral de Notre Dame, pela cigana Esmeralda.

Para onde vão as meias quando elas desaparecem?

Sábado (15) e Domingo (16), no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). (3488.8600)

Como falar da morte para crianças? Esta pergunta – bastante complicada de ser respondida – foi o que motivou a criação deste trabalho. Ele percorre os caminhos da contação de história, da dança, da música e do canto para criar um espaço que torne possível dialogar sobre a morte com as crianças. Nele, Kali está de mudança, ou de chegada, ou apenas arrumando a casa. Nunca se sabe. Ao mexer em suas caixas, ele vai encontrando de tudo um pouco, menos suas meias. A procura lhe faz questionar sobre o sentimento de perda.

Cinema

Especial

A Destruição de Bernardet

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h30

Documentário - 12 anos - 72 min. De Claudia Priscilla, Pedro Marques. Com Jean-Claude. No documentário, Bernardet reflete sobre as críticas recebidas por suas incursões como ator.

As Herdeiras

(PAR/ALE/BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h (somente dia 16/09) e 16h30 (somente dia 15/09)

Drama - 12 anos - 98 min. De Marcelo Martinessi. Com Ana Brun. Chela e Chiquita vivem da venda de seus bens. Quando Chiquita é presa, Chela precisa se virar e se torna motorista.

Anna Karenina: A História de Vronsky

(RUS - 2018)

RioMar: 14h

Drama - 14 anos - 138 min. De Karen Shakhnazarov. Com Max Matveev. Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergey Karenin, chefe de hospital, descobre que um dos oficiais feridos sob sua supervisão é o conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, Anna Karenina. Agora, ele procura maiores informações sobre o amante da mãe e que razão a levou a desistir da vida.

Benzinho

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 95 min. De Gustavo Pizzi. Com Karine Teles. O primogênito de uma família é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos.

Camocim

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 18h e 19h30 (somente dia 16/09), 18h30 e 20h (somente dia 15/09)

Documentário - Livre - 76 min. De Quentin Delaroche. Com Mayara Gomes. A jovem Mayara, 23 anos, organiza uma campanha honesta durante as eleições municipais de Camocim de São Felix para eleger o candidato e colega César.

Fátima, O Último Mistério

(ESP - 2018)

RioMar: 20h | Sobral (DUB): 15h, 17h, 19h e 21h

Documentário - 10 anos - 80 min. De Andrés Garrigó. Com Eva Higueras. Mónica é uma editora em busca e emprego e recebe uma proposta de fazer um documentário sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima.

Nico, 1988

(ITA/BEL - 2017)

Cinema do Dragão: 14h30 (somente dia 15/09) e 16h (somente dia 16/09)

Drama - 16 anos - 94 min. De Susanna Nicchiarelli. Com Trine Dyrholm. Biografia que retrata os dois últimos anos de vida da cantora e compositora alemã Nico.

O Banquete

(BRA - 2018)

Del Paseo: 19h30 e 21h10 | Cinema do Dragão: 18h e 20h | RioMar (VIP): 13h e 18h

Suspense - 14 anos - 104 min. De Daniela Thomas. Com Drica Moraes. Fim da década de 80, Brasil. Apesar de ter retornado à democracia, o país ainda vive uma época de extrema instabilidade política e incerteza geral. Em meio a este clima de desconfiança, uma jornalista descobre segredos podres sobre o presidente do país, que ameaçarão ainda mais o frágil equilíbrio da nação.

Yonlu

(BRA - 2018)

Del Paseo: 14h10 e 16h

Drama - 14 anos - 90 min. De Hique Montanari. Com Thalles Cabral. Vinícius Gageiro, mais conhecido como Yonlu, é um jovem poeta, músico e desenhista, fluente em quatro idiomas. Apesar de talentoso, ele decidiu dar fim à sua vida depois de ingressar em uma comunidade virtual de assistência para potenciais suicidas.

Pré-estreia

Buscando...

(EUA - 2018)

RioMar (VIP): 21h (somente dia 15/09) | Iguatemi: 22h (somente dia 15/09)

Suspense - 14 anos - 102 min. De Aneesh Chaganty. Com John Cho. Após uma jovem de 16 anos desaparecer, seu pai David Kim pede ajuda às autoridades locais. Sem sucesso, após 37 horas, David decide invadir o computador de sua filha para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.

Estreia

Hotel Artemis

(EUA/RU - 2018)

RioMar (VIP): 15h30 e 20h30 | Iguatemi: 13h, 17h30 e 22h

Ação - 16 anos - 95 min. De Drew Pearce. Com Jodie Foster. Num futuro próximo, no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos mais sinistros da cidade recebem cuidados especiais. A enfermeira, que controla o lugar, acaba descobrindo que um de seus pacientes está lá para cometer um assassinato.

O Predador

(EUA - 2018)

Aldeota (3D): 16h20, 18h40 e 21h | Messejana (3D - DUB): 13h45, 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 12h30, 15h e 17h20| Via Sul (3D - DUB): 19h10 e 21h30| Benfica (3D - DUB): 13h10 e 17h35| Benfica (DUB): 15h20| Benfica (3D): 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 14h15, 16h55, 19h45 e 22h20| RioMar (4DX - 3D - DUB): 19h15| RioMar (4DX - 3D): 22h| RioMar (VIP - 3D): 14h15, 17h20 e 20h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h, 15h40 e 18h20| RioMar (MACROXE - 3D): 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 17h45 e 20h30| RioMar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (3D - DUB): 13h40, 16h, 18h20 e 20h40 |Iguatemi (3D): 15h50 e 20h30 | Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 18h10| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h20 e 21h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h e 18h40 | Iguatemi: 15h | Iguatemi (DUB): 17h20, 19h40 e 22h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h30 e 22h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 20h10| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 22h30| Parangaba (DUB): 15h05 e 19h30 | Maranguape (3D - DUB): 16h, 18h15 e 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 13h15, 15h45, 18h30 e 21h | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30|Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h20, 16h30, 18h35 e 20h40

Ação - 18 anos - 107 min. De Shane Black. Com Boyd Holbrook. Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Em cartaz

A Freira

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 15h| Aldeota: 17h, 19h e 21h | Del Paseo: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| Messejana (DUB): 20h45| Via Sul (DUB): 19h40 e 21h50| Via Sul (DUB): 14h, 16h15, 18h30 e 20h45 | Benfica (DUB): 13h55, 16h, 18h05 e 20h10| North Jóquei (DUB): 15h30, 17h45, 20h e 22h15| North Jóquei (DUB): 14h30, 16h45, 18h55 e 21h15| RioMar (4DX - DUB): 14h45 e 17h | RioMar (VIP): 16h e 21h (somente dia 16/09) | RioMar: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h30| RioMar: 15h15 e 19h45| RioMar (DUB): 13h05, 17h30 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 14h15, 16h30 e 18h45| RioMar Kennedy: 21h | North Shopping (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 | North Shopping (DUB): 15h, 17h, 19h05 e 21h10 | Iguatemi: 13h e 17h20| Iguatemi (DUB): 15h10, 19h30 e 21h40| Iguatemi: 16h, 20h20 e 22h30| Iguatemi (DUB): 13h50 e 18h10| Iguatemi (DUB): 13h30, 15h40 (somente dia 15/09), 17h50, 20h e 22h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h25 e 21h50| Parangaba: 14h e 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20| Maranguape (DUB): 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 20h45| Aracati (DUB):15h, 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 19h30 e 21h30|Quixadá (DUB): 15h, 19h30 e 21h30| Sobral (DUB): 15h, 19h e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45| Iandê Caucaia (DUB): 19h e 21h

Terror - 14 anos - 96 min. De Corin Hardy. Com Demian Bichir. Uma freira comete suicídio. Um padre e uma noviça prestes a virar freira vão investigar.

A Outra Mulher

(FRA - 2018)

Del Paseo: 17h45

Romance - 12 anos - 86 min. De Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil. Daniel é um homem de imaginação fértil que, ao conhecer a nova namorada do melhor amigo, se pega fantasiando..

Alfa

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 19h e 21h | Benfica (DUB): 15h50, 17h55 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h30 e 18h30| RioMar Kennedy (DUB): 21h45| North Shopping (DUB): 16h35| North Shopping (DUB): 18h45 | Iguatemi (3D - DUB): 13h20, 15h30, 17h40, 19h50 e 22h (somente dia 16/09) | Parangaba (DUB): 17h30| Parangaba (DUB): 21h45| Iandê Caucaia (DUB): 16h45 e 20h30

Aventura - 10 anos - 96 min. De Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee. Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, Keda precisa sobreviver na selva e encontrar o caminho de casa.

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(EUA - 2018)

Iguatemi: 19h25 | Iguatemi (DUB): 14h45

Animação - Livre - 104 min. De Marc Forster. Com Ewan McGregor. Os amigos de infância de Christopher Robin decidem ir ao mundo real para ajudá-lo a se lembrar de quando era criança.

Crô em Família

(BRA - 2018)

Aldeota: 15h20 e 17h10 | Messejana: 17h45 e 22h | Via Sul: 14h15, 16h30 e 21h15 | North Jóquei: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| RioMar: 14h30, 16h45, 19h e 21h15| RioMar Kennedy: 16h, 18h15 e 20h15 | North Shopping: 14h50, 16h50 e 20h50 |Iguatemi: 13h45, 15h45, 17h45, 19h45 e 21h45| Parangaba: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | North Maracanaú: 20h e 22h | Iandê Caucaia: 15h e 18h40

Comédia - 12 anos - 94 min. De Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado. Crô é dono de uma badalada escola de etiqueta. Mas, ele se sente bastante carente.

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 18h e 20h30| North Jóquei (DUB): 18h30| RioMar: 22h15| North Shopping (DUB): 18h40| Iguatemi (DUB): 17h10 e 21h35| Parangaba (DUB): 19h20

Drama - 12 anos - 105 min. De Michael Mason. Com David White. A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave.

O Candidato Honesto 2

(BRA - 2018)

Messejana: 15h15 e 19h45| Via Sul: 14h30 e 21h | Benfica: 15h15 e 19h40 | Benfica: 13h35|North Jóquei: 16h e 21h30| RioMar: 17h, 19h30 e 22h20 | RioMar Kennedy: 15h30, 18h e 20h45| North Shopping: 14h20 |Iguatemi: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 19h35 e 21h50| North Maracanaú: 15h15 e 17h40| Aracati: 17h | Iandê Caucaia: 17h

Comédia - 14 anos - 105 min. De Roberto Santucci. Com Leandro Hassum. Após cumprir quatro dos 400 anos de cadeia, João Ernesto resolve se candidatar de novo.

O Protetor 2

(EUA - 2018) Iguatemi (DUB): 17h05| Iguatemi: 21h40|Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h | Sobral (DUB): 17h

Ação - 16 anos - 121 min. De Antoine Fuqua. Com Denzel Washington. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Mas, um dia ele descobre que ela foi morta.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018)

Messejana (DUB): 15h30| Via Sul (DUB): 12h15 e 15h15| Maranguape (DUB): 16h15 | North Maracanaú (DUB): 16h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a ser heroína, Beto terá que cuidar das crianças.

Megatubarão

(EUA - 2018) Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (DUB): 18h45 | North Shopping (DUB): 21h | Iguatemi (DUB): 15h05 e 19h35 | Messejana (3D - DUB): 18h15 e 21h

Suspense - 14 anos - 114 min. De Jon Turteltaub. Com Jason Statham. A tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica.

Uma Quase Dupla

(BRA - 2018)

North Shopping: 14h40

Comédia - 12 anos - 90 min. De Marcus Baldini. Com Tatá Werneck. Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h30 | Del Paseo (DUB): 15h | Messejana (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30| Via Sul (DUB): 17h e 19h | Via Sul (DUB): 12h45 e 14h45 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h15, 15h30 e 17h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 16h45| North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi (DUB): 13h10, 15h10 e 19h35| Parangaba (DUB): 13h20, 15h20 (somente dia 15/09) e 17h20| North Maracanaú (DUB): 14h e 18h45 | Iandê Caucaia (DUB): 15h10

Animação - Livre - 84 min. De Aaron Horvath. Com Manolo Rey. Ao perceberem que todos os super-heróis estão em filmes, os Jovens Titãs também querem espaço.

Homem-Formiga e a Vespa

(EUA - 2018) North Maracanaú (DUB): 9h30 (somente dia 15/09)

Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd. Após passar dois anos em prisão domiciliar, Scott Lang é cooptado para uma nova missão.